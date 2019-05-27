Новинка разработана с нуля, а ее переднеприводная платформа не имеет ничего общего с предшественником.

Самый маленький представитель семьи BMW радикально изменился: отныне он переднеприводный. Презентация нового поколения хэтчбека 1-й Серии состоится в конце июня, а продажи в Европе стартуют осенью.

Также интересно: BMW официально представила топовые M-версии X5 и X7

Баварцы отмечают, что хэтч буд переосмыслен и разработан с чистого листа. Главным изменением стала переднеприводная платформа с возможностью оснащения системой полного привода. Хорошо заметны и внешние изменения, в числе которых увеличенные “ноздри” радиаторной решетки. В профиле “Единичка” BMW сохранилась узнаваемая линия Хофмайстера. Задние фонари стали тоньше и шире, а за доплату могут быть полностью светодиодными.

Фото: BMW 1-й Серии 2020 модельного года / BMW

Новый хэтчбек на 5 мм короче своего предшественника (4319 мм), на 34 мм шире (1799 мм) и на 13 мм выше (1434 мм), при расстоянии между осями в 2670 мм на 200 мм меньше, чем раньше.

Несмотря на то, что габариты модели увеличились, внутреннее пространство увеличилось за счет перехода на передний привод. Так, в ногах у задних пассажиров появились дополнительные 33 мм пространства, а в зоне головы – дополнительные 19 мм. Багажник также позволяет загрузить на 20 литров больше поклажи и имеет широкий дверной проем. Его объем составляет 380 литров, а при сложенных спинках задних сидений – 1200.

Также интересно: Салон будущего Kia стал напоминать BMW

Приборная панель BMW 1-й серии цифровая и знакомая по предыдущим новинкам баварцев. Справа расположен 8,8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, который в более дорогих комплектациях меняется на 10,25-дюймовый.

Фото: BMW 1 Series 2020 / BMW

Новую BMW “Копейку” оснащают одним из двух бензиновых и трех дизельных двигателей. М-версия M135i xDrive получит особый двухлитровый мотор производительностью в 306 л. с. и 450 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и с такой силовой установкой BMW 1 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды. Более простые версии имеют мощность от 115 до 188 лошадиных сил и могут оборудоваться или шестиступенчатой механикой или семиступенчатым автоматом.

Фото: салон BMW 1 Series 2020 / BMW

Дебют нового поколения BMW 1-й Серии состоится в Мюнхене 25 июня в рамках мероприятия #NextGen. Там же презентуют еще одну новинку: BMW Gran Coupe 8-й Серии. Рыночный дебют новой BMW 1 стартует в том же месяце с начальным ценником в 28 200 евро, а первые машины клиенты смогут получить до конца года.

Также интересно: В Европе стартовал прием заказов на электрический ситикар Honda E