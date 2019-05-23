Оба кроссовера получили 530-сильный мотор.

Баварский автопроизводитель представил новые модификации кроссоверов BMW X5 и BMW X7 с индексом M50i, за которым стоят V8, автоматическая 8-ступенчатая коробка передач Steptronic, полный привод и перенастроенное шасси.

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BMW X5 M50i и X7 M50i стали самыми мощными кроссоверами в линейке марки. Продажи новинки стартуют осенью этого года.

Визуально новые модификации “иксов” отличаются особыми дисками. Младшему предназначены 20-дюймовые, которые при желании можно заменить на 21” или 22”. А у старшего 22 дюйма уже в базовой комплектации. Машины оснащаются спортивными тормозами с суппортами синего цвета.

Фото: BMW X5 M50i и X7 M50i / BMW

В оснащение кроссоверов M50i также включен спортивный выхлоп M Sport, 8-скоростная автоматическая трансмиссия с функцией лаунч-контроль и подрулевыми лепестками, полноприводная трансмиссия xDrive с электронной блокировкой M-дифференциала в задней оси и адаптивная подвеска со специальными настройками: изменена кинематика и эластокинематика, а также алгоритм работы электронно управляемых амортизаторов и пневматических стоек. Для X5 стандартной является адаптивная подвеска, а для X7 – пневматическая.

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Кроссоверы M50i получили один двигатель на двоих: 4,4-литровый V8-турбо мощностью в 530 л. с. Почти на 70 лошадей больше, чем у предшественника – xDrive50i. Максимальный крутящий момент в 750 ньютонметров достигается при 1800 оборотах на минуту и доступен до максимальных 4600 об/мин мотора.

Все вкупе обеспечивает новым топ-версиям кроссоверов хорошую динамику. Первую сотню на спидометре BMW X5 M50i набирает за 4,1 секунды, а X7 справляется с этой задачей за 4,5 секунды. Максимальная скорость обоих кроссоверов составляет 250 км/час.



Будут выпускать BMW X5 M50i и X7 M50i в США на заводе в городе Спартанберг. Производство начнется в августе этого года, а продажи стартуют осенью. Цены пока не объявлены.

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