Свежий Disco получил большую порцию изменений.

Британский автопроизводитель официально представил обновленный внедорожник Land Rover Discovery Sport – эта модель выпускается с 2014 года.

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Discovery Sport получил более технологичное оснащение и новый силовой агрегат – мягкий гибрид. А вот внешние изменения не бросаются в глаза. Изменился рисунок фар и фонарей, дизайн переднего и заднего бамперов. В списке опций появился семиместный салон, который производитель обозначает как 5+2.

Главные изменения в технике – новый 4-цилиндровый 246-сильный бензиновый мотор семейства Ingenium, а также 296-сильный агрегат с 48-вольтовою генераторной электроустановкой.

Фото: Land Rover Discovery Sport 2020 / Land Rover

Внедорожник получил новую мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном, новый руль и материалы отделки. В списке опций значится обивка сидений материалом Luxtex, изготовленным из переработанного пластика. Также автомобиль предлагает виртуальные зеркала заднего вида, систему ClearSight Ground View (так называемый “прозрачный капот”, что позволяет видеть поверхность перед автомобилем), адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, систему автоторможения, мониторинга состояния водителя и тому подобное.

Автомобиль оснащается 21-дюймовыми дисками, которые сводят на нет все его внедорожные возможности. Самые маленькие колеса, доступные для заказа – 18-дюймовые.

В продажу обновленный Land Rover Discovery Sport должен поступить летом 2019 года. В Британии модель уже доступна для заказа, цены стартуют с отметки £31 575 – это 35 800 евро или 1 044 000 гривен.

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