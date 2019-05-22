Он оказался мощнее чем спортивный SQ5! А еще может проехать до 45 км без бензина.

Audi официально сняла обертку с гибридного Q5. Обозначение новой модели – Audi Q5 55 TFSIe Quattro.

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Плагин-гибрид Q5 использует 2-литровый турбомотор и электрический двигатель. Вместе они продуцируют до 367 лошадиных сил мощности и 500 ньютонметров крутящего момента. Силовая установка обеспечивает кроссоверу ускорение с нуля до сотни за 5,3 секунды и максималку в 240 км/час. А дополнительная батарея 14,1 кВт-ч под полом обеспечивает еще и до 45 км хода на чистой электроэнергии. Интересно, что по мощности новинка оказалась на 13 сил лучше чем SQ5, оснащенный 3-литровым V6-турбо.

Фото: Audi Q5 55 TFSIe Quattro 2019 / Audi

“Ауди” сообщает, что зарядка от 400-вольтного устройства займет 2,5 часа, а от обычной сети на 220 вольт – около 6 часов.

Предусмотрено три режима вождения. При запуске, автомобиль автоматически включает режим электрокара. Как только водитель нажимает педаль газа до определенной точки давления, машина переходит на бензин. Гибридный режим активируется, когда водитель прокладывает маршрут во встроенном навигаторе или же принудительно через меню настроек.

В Германии новый гибридный Audi Q5 2019 оценен в 60 450 евро. Это минимальная стоимость модели, однако по оснащению дополнительными опциями она соответствует дорогим комплектациям негибридных “Кю пять”.

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