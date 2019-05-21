Немецкие разработчики показали лишь первый из серии тестов на маневренность летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой.

Немецкая компания Lilium провела первый показательный взлет своего пятиместного аэротакси под названием Jet.

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Летательные аппараты Lilium Jet уже в 2025 году начнут работать в нескольких службах такси мегаполисов мира, сообщает сайт компании. К тому времени, возможно, подобный транспорт будет иметь необходимый правовой статус для массового распространения.

Стартап Lilium был основан четырьмя выпускниками инженерами Мюнхенского Технологического Университета в 2015 году. В следующем году им удалось получить инвестиции в размере 10 миллионов долларов, на которые команда Lilium создала прототип двухместного летательного аппарата. В 2017 году фонд стартапа пополнился еще на 90 миллионов долларов, благодаря которым и был создан 5-местный мультикоптер Jet.

Фото: Lilium Jet / Lilium

“Приходит время, когда говоришь себе: хорошо, мы провели все возможные и невозможные проверки, время наконец слетать”, – комментирует важное для стартапа событие один из ее основателей Даниэль Вейганд.

Аэротакси Lilium использует полностью электрическую схему. Конвертоплан имеет 36 пропеллеров, 12 из которых расположены на переднем крыле, а остальные – на заднем.

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По данным производителя, в крейсерском режиме полета коптер использует лишь 10 процентов от максимальной мощности, поэтому сможет преодолевать на одном заряде до 300 км. Максимальная скорость Jet – 300 км/час. Пассажирская капсула рассчитана на четырех пассажиров и одного пилота.

Первый полет Lilium Jet состоялся 4 мая недалеко от Мюнхена. Во время испытаний аппарат поднялся в воздух без людей на борту. Компания отмечает, что первый полет был признан успешным и инженеры приступили к полноценной программе испытаний.

На сегодняшний день многие компании занимаются разработкой такого перспективного транспорта, как eVTOL – то есть аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой на электрической силовой установке. Среди них крупные игроки из мира авиации: Boeing, Bell, Airbus; автопроизводители: Audi, Toyota, Aston Martin и и многочисленные молодые компании, как Uber и Opener.

Некоторые разработчики аэротакси предлагают использовать простую схему – мультикоптер с фиксированными роторами, другие же считают оптимальной схему конвертоплана с поворотными винтами или гибрида, который сочетает отдельные винты для взлета и посадки, а также тяговые и маневровые винты для горизонтального полета.

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