Німецькі розробники показали лиш перший з серії тестів на маневреність літального апарата з вертикальним зльотом і посадкою.

Німецька компанія Lilium провела показовий перший зліт свого п'ятимісного аеротаксі під назвою Jet.

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Літальні апарати Lilium Jet вже у 2025 році почнуть працювати у службах таксі кількох мегаполісів світу, повідомляє сайт компанії. До того часу, можливо, подібний транспорт матиме необхідний правовий статус для масового поширення.

Стартап Lilium був заснований чотирма випускниками інженерами Мюнхенського Технологічного Університету у 2015 році. Наступного року їм вдалось отримати інвестиції у розмірі 10 мільйонів доларів, на які команда Lilium створила прототип двомісного літального апарата. У 2017 році фонд стартапу поповнився ще на 90 мільйонів доларів, завдяки яким і був створений 5-місний мультикоптер Jet.

Фото: Lilium Jet / Lilium

“Приходить час, коли кажеш собі: добре, ми провели усі можливі й неможливі перевірки, час нарешті злітати”, – коментує важливу для стартапа подію один з її засновників Даніель Вейганд.

Аеротаксі Lilium використовує повністю електричну схему. Конвертоплан має 36 пропелерів, 12 з яких розташовані на передньому крилі, а решта – на задньому.

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За данними виробника, у крейсерському режимі польоту коптер використовує лише 10 відсотків від максимальної потужності, тож зможе долати на одному заряді до 300 км. Максимальна швидкість Jet – 300 км/год. Пасажирська капсула розрахована на чотирьох пасажирів і одного пілота.

Перший політ Lilium Jet відбувся 4 травня неподалік Мюнхена. Під час випробувань апарат піднявся в повітря без людей на борту. Компанія відзначає, що перший політ був визнаний успішним і інженери приступили до повноцінної програмі випробувань.



На сьогоднішній день чимало компаній займаються розробкою такого перспективного транспорту, як eVTOL – тобто апаратів з вертикальним зльотом і посадкою на електричній силовій установці. Серед них великі гравці зі світу авіації: Boeing, Bell, Airbus; автовиробники: Audi, Toyota, Aston Martin та і числені молоді компанії, як Uber та Opener.

Деякі розробники аеротаксі пропонують використовувати просту схему – мультикоптер з фіксованими роторами, інші ж вважають оптимальною схему конвертоплана з поворотними гвинтами або гібрида, який поєднує окремі гвинти для зльоту і посадки, а також тягові та маневрові гвинти для горизонтального польоту.

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