Енцо – це золотистий ретривер, який палко прагне бути гонщиком і має найкращого приятеля – справжнього автогонщика.

Кінокартина з оригінальною назвою Art of Racing in the Rain вийде в український прокат 27 вересня 2019 року під назвою “Очима собаки”.

20th Century Fox показала перший трейлер майбутньої комедійної драми, яка є екранізацією одного з найвідоміших романів Гарта Стайна під назвою Art of Racing in the Rain (“Мистецтво дощової гонки” – історії, написаної від імені Енцо, названого так на честь відомого конструктора і гонщика Енцо Феррарі. Стрічка, знята Саймоном Кьортісом вийде в український прокат під назвою "Очима собаки".

Неймовірно зворушлива історія світу очима Енцо стала третьою екранізацією романа Гарта Стайна зі своєрідного циклу “Життя і мета собаки” і “Подорож собаки”.



Енцо розповість нам про життя Денні Свіфта, гонщика і представника відділу по роботі з клієнтами в дилерському центрі BMW в Сіетлі. Про свою віру в монгольську легенду про те, що собака після смерті може переродитися на людину. Розумний пес Енцо любить дивитися спортивні канали по телевізору, і розділяє пристрасті свого господаря і друга Денні. А ще допомагає своєму двоногому, як тільки може.

