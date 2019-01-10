Ідея вже давно не нова, питання сьогодні полягає у тому, чий апарат виявиться кращим з технічної точки зору і успішним – з комерційної.

Шестигвинтовий літальний апарат Bell Nexus був представлений у рамках виставки CES 2019. Його появою відомий виробник гелікоптерів завдячує сервісу Uber.

Подібні ідеї сьогодні розвивають чимало великих компаній, включаючи конкуруючу Airbus і незалежний стартап Opener. Нові перспективи для себе відкривають і автовиробники: Audi, Toyota й Aston Martin. А у Північній Америці цього року був відкритий прийом замовлень на перший у світі серійний літаючий автомобіль Terrafugia.

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У той же час всесвітньо відома компанія Uber також працює над проектом літаючого таксі. У 2017 році вона уклала угоду з Bell, щодо розробки таких апаратів. При цьому проектування еаротаксі ведеться “Убер” та “Белл”, фактично, незалежно.

“Bell у вертолітному бізнесі більше 80 років, і ми добре розбираємося в технологіях, виробництві і сертифікації. Також ми застосуємо свій досвід, щоб знизити собівартість. Ми намагаємося розробити економічно вигідну модель, щоб люди могли користуватися цим апаратом для щоденного пересування”.

Гібридна система для набору висоти і польоту Nexus була розроблена французькою компанією Safran Helicopter Engines і заснована на роботі шести складаних гвинтів.



Nexus працює від двох джерел енергії – бортових акумуляторів і газової турбіни, яка запускає електрогенератор. Отримана тяга рівномірно розподіляється між шістьма моторами, котрі приводять в рух гвинти, що забезпечують вертикальний підйом, швидкість і контроль балансу в польоті. У недалекій перспективі такі таксі стануть безпілотними.

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