Идея уже давно не нова, вопрос сегодня заключается в том, чей аппарат окажется лучшим с технической точки зрения и успешным – с коммерческой.

Шестивинтовой летательный аппарат Bell Nexus был представлен в рамках выставки CES 2019. Его появлением известный производитель вертолетов обязан сервису Uber.

Подобные идеи сегодня развивают многие крупные компании, включая конкурирующую Airbus и независимый стартап Opener. Новые перспективы для себя открывают и автопроизводители: Audi, Toyota и Aston Martin. А в Северной Америке в этом году был открыт прием заказов на первый в мире серийный летающий автомобиль Terrafugia.

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В то же время всемирно известная компания Uber также работает над проектом летающего такси. В 2017 году она заключила соглашение с Bell по разработке таких аппаратов. При этом проектирование аэротакси ведется "Убером" и "Белл" фактически независимо.

"Bell в вертолетном бизнесе более 80 лет, и мы хорошо разбираемся в технологиях, производстве и сертификации. Также мы применим свой опыт, чтобы снизить себестоимость. Мы стараемся разработать экономически выгодную модель, чтобы люди могли пользоваться этим аппаратом для ежедневного передвижения".

Гибридная система для набора высоты и полета Nexus была разработана французской компанией Safran Helicopter Engines и основана на работе шести складывающихся винтов.

Nexus работает от двух источников энергии – бортовых аккумуляторов и газовой турбины, которая запускает электрогенератор. Полученная тяга равномерно распределяется между шестью моторами, которые приводят в движение винты, обеспечивающие вертикальный подъем, скорость и контроль баланса в полете. В недалекой перспективе такие такси будут беспилотными.

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