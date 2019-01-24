Звичайно, автомобілем цей апарат можна назвати лиш дуже умовно, а сама компанія називає його "пасажирським повітряним транспортом".

Один з найбільших виробників літаків показав успішні тести свого першого аеротаксі на відео.

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Про подібні апарати сьогодні чути звідусіль. Uber обіцяє показати своє літаюче таксі у 2020 році, головний конкурент Боїнг – Airbus також не відстає у цій справі. А от в росіян справи з аеротаксі пішли не надто добре.

А от перший тест повітряного транспорту від Boeing показав гарні результати. Прототип міського повітряного таксі (Passenger Air Vehicle, PAV) демонструє фактичний вигляд літального апарата та його можливості.

Відео випробувань було опубліковано в офіційному Twitter компанії. Інженери повідомили, що літальний апарат, як і було задумано, піднявся в повітря, завис на кілька хвилин і приземлився. Демонстрація пройшла успішно.

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“За рік ми пройшли шлях від концептуального проекту до літаючого прототипу”, – заявив технічний директор Boeing Грег Хіслоп. І це справді вражає.



Наступними на черзі будуть тести фази переходу з вертикального зльоту у режим горизонтального польоту. Boeing зазначає, що саме ця фаза є однією з найскладніших інженерних задач.

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