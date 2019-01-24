Конечно, автомобилем этот аппарат можно назвать лишь очень условно, а сама компания называет его "пассажирским воздушным транспортом".

Один из крупнейших производителей самолетов показал успешные тесты своего первого аэротакси на видео.

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О подобных аппаратах сегодня слышно отовсюду. Uber обещает показать свое летающее такси в 2020 году, главный конкурент Boeing – Airbus также не отстает в этом деле. А вот у россиян дела с аэротакси пошли не слишком хорошо.

Первый же тест воздушного транспорта от Boeing показал хорошие результаты. Прототип городского воздушного такси (Passenger Air Vehicle, PAV) демонстрирует фактический вид летательного аппарата и его возможности.

Видео испытаний было опубликовано в официальном Twitter компании. Инженеры сообщили, что летательный аппарат, как и было задумано, поднялся в воздух, завис на несколько минут и приземлился. Демонстрация прошла успешно.

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“За год мы прошли путь от концептуального проекта до летающего прототипа”, – заявил технический директор Boeing Грег Хислоп. И это действительно впечатляет.

Следующими на очереди будут тесты фазы перехода из вертикального взлета в режим горизонтального полета. Boeing отмечает, что именно эта фаза является одной из самых сложных инженерных задач.

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