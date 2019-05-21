Німецький автовиробник, починаючи з 1960-х років, час від часу випускає прототипи з позначкою ESF, які демонструють актуальні та перспективні розробки інженерів фірми в області безпеки.

Гібридний кросовер Mercedes-Benz GLE отримав десяток інноваційних систем, покликаних покращити його безпеку для пасажирів і оточуючих. А найцікавішою “фішкою” концепта є дрон, що виставляє знак аварійної зупинки на дорогу.

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Абревіатура ESF позначає Experimental-Sicherheits-Fahrzeug – експериментальний автомобіль безпеки. У ньому втілені останні розробки й перспективні системи від Mercedes.

Фото: Mercedes-Benz GLE ESF 2019 / Mercedes

Особливу увагу виробник приділяє електрифікації та автономному руху без водія. У режимі автопілота кермо і педалі прибираються, а разом з рівною м'якою підлогою це знижує шанси для водія отримати травми у випадку ДТП. Ремені безпеки інтегровані в передні сидіння і мають натяжителі з електроприводом. Також Mercedes пропонує використовувати підігрів ременів безпеки, більш досконалі механізми їх подачі, підсвічування замка та пряжку з USB-входом.

Фото: ESF 2019 / Mercedes

Водійська подушка безпеки розміщена у передній панелі, а не в кермі, як у більшості сучасних машин. Крім того, між передніми кріслами розміщено додаткова подушка безпеки, яка розкривається з бічних валиків сидіння, захищаючи плечі, руки і голову пасажира. Задніх пасажирів захищає ще одна нова подушка безпеки з циліндричними секціями.

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У сонцезахисному козирку GLE ESF розміщено джерело “біологічно ефективного” денного світла, яке “підтримує тіло в природному біологічному ритмі” і “тримає водія в формі”.

Фото: безпека найменших пасажирів у ESF 2019 / Mercedes

Ще одна порція інновацій міститься у комплексі Pre-Safe, який отримав нові функції Curve, Impulse Rear та Side lighting. Перша натягує ремені перед проходженням повороту на високій швидкості. Друга реагує на автомобіль позаду GLE і при неминучому ударі додає газу, аби уникнути зіткнення. Функція Side lighting використовує бічне освітлення на основі електролюмінесцентної фарби, аби попереджати оточуючих про маневри на перехресті.

Дитяче крісло особливої конструкції включено в комплекс Pre-Safe і забезпечено власними ременями з натяжителями і елементами захисту від бокового удару. Сидіння підключено до автомобіля по радіо і має вбудовану відеокамеру для контролю дитини.

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Фото: автомобіль безпеки Mercedes-Benz GLE ESF 2019 / Mercedes

На місці радіаторної решітки розміщений екран. Він попереджає інших учасників руху інформацію про дії водія. Тій же меті служать проекції на задньому склі й асфальті. Причому машина контролює ситуацію навіть тоді, коли припаркована на узбіччі.

Якщо безпілотник потрапить в ДТП, Mercedes GLE ESF сам виставить на дорогу знак аварійної зупинки, використовуючи для цього маленького робота. Ще один знак “аварійки” підніметься на даху, а заднє скло перетвориться на інформаційне табло з попередженням для інших учасників руху. Далі автомобіль відправить сигнал з повідомленням про аварію і її місце у відповідну службу.



Спеціалісти Mercedes працювали над GLE ESF 2019 протягом двох років. У червні прототип представлять на суд експертів під час конференції в голландському Ейндховені, а у вересні автомобіль презентують публіці на автошоу у Франкфурті.

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