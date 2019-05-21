Немецкий автопроизводитель, начиная с 1960-х годов, время от времени выпускает прототипы с пометкой ESF, которые демонстрируют актуальные и перспективные разработки инженеров фирмы в области безопасности.

Гибридный кроссовер Mercedes-Benz GLE получил десяток инновационных систем, призванных улучшить его безопасность для пассажиров и окружающих. А самой интересной “фишкой” концепта является дрон, который выставляет знак аварийной остановки на дорогу.

Также интересно: Краш-тесты автокемперов и мотодомов: результаты ужасают

Аббревиатура ESF обозначает Experimental-Sicherheits-Fahrzeug – экспериментальный автомобиль безопасности. В нем воплощены последние разработки и перспективные системы от Mercedes.

Фото: Mercedes-Benz GLE ESF 2019 / Mercedes

Особое внимание производитель уделяет электрификации и автономному движению без водителя. В режиме автопилота руль и педали убираются, а вместе с ровным мягким полом это снижает шансы водителя получить травмы в случае ДТП. Ремни безопасности интегрированы в передние сиденья и имеют натяжители с электроприводом. Также Mercedes предлагает использовать подогрев ремней безопасности, более совершенные механизмы их подачи, подсветку замка и пряжку с USB-входом.

Фото: ESF 2019 / Mercedes

Водительская подушка безопасности размещена в передней панели, а не в руле, как у большинства современных машин. Кроме того, между передними креслами размещена дополнительная подушка безопасности, которая раскрывается с боковых валиков сиденья, защищая плечи, руки и голову пассажира. Задних пассажиров защищает еще одна новая подушка безопасности с цилиндрическими секциями.

Смотрите также: Видео: автопилот Tesla ведет машину прямо в пропасть

В солнцезащитном козырьке GLE ESF размещен источник “биологически эффективного” дневного света, который “поддерживает тело в естественном биологическом ритме” и “держит водителя в форме”.

Фото: безопасность самых маленьких пассажиров в ESF 2019 / Mercedes

Еще одна порция инноваций содержится в комплексе Pre-Safe, который получил новые функции Curve, Impulse Rear и Side lighting. Первая натягивает ремни перед прохождением поворота на высокой скорости. Вторая реагирует на автомобиль позади GLE и при неминуемом ударе добавляет газа, чтобы избежать столкновения. Функция Side lighting использует боковое освещение на основе электролюминесцентной краски, чтобы предупреждать окружающих о маневрах на перекрестке.

Детское кресло особой конструкции включено в комплекс Pre-Safe и снабжено собственными ремнями с натяжителями и элементами защиты от бокового удара. Сидения подключены к автомобилю по радио и имеет встроенную видеокамеру для контроля ребенка.

Читайте также: Из трассы "Киев-Одесса" сделают автобан: деньги нашли

Фото: автомобіль безпеки Mercedes-Benz GLE ESF 2019 / Mercedes

На месте радиаторной решетки размещен экран. Он предупреждает других участников движения информацией о действиях водителя. Той же цели служат проекции на заднем стекле и асфальте. Причем машина контролирует ситуацию даже тогда, когда припаркована на обочине.

Если беспилотник попадет в ДТП, Mercedes GLE ESF сам выставит на дорогу знак аварийной остановки, используя для этого маленького робота. Еще один знак “аварийки” поднимется на крыши, а заднее стекло превратится в информационное табло с предупреждением для других участников движения. Далее автомобиль отправит сигнал с сообщением об аварии и ее место в соответствующую службу.

Специалисты Mercedes работали над GLE ESF 2019 течение двух лет. В июне прототип представят на суд экспертов во время конференции в голландском Эйндховене, а в сентябре автомобиль представят публике на автошоу во Франкфурте.

Также интересно: Робот-полицейский позволит копу штрафовать водителя, не выходя из машины: видео