Інженер з США побудував прототип робота, призначеного для дорожньої поліції. Робот знижує ризик раптового нападу на патрульного.

Щороку від нападів на порушників в світі помирають десятки поліцейських. Щоб знизити цю небезпеку, інженер Рубен Брюер з некомерційного дослідного інституту SRI International створив робота, за допомогою якого можна провести стандартні дії при зупинці машини. Робот прикріплений до поліцейської машини та починає діяти, коли обидва авто зупиняються. Він закріплений на телескопічною штанзі уздовж лівого борту патрульного автомобіля і після зупинки викочується вперед, щоб опинитися навпроти вікна водія. При цьому пристрій розгортає планку з шипами під колесами автомобіля – на випадок, якщо порушник спробує втекти.

На роботі є шолом, сканер водійського посвідчення, відеокамера, екран і навіть принтер, який друкує штрафну квитанцію. Поліцейський при цьому керує роботом зі свого автомобіля.

Дивіться відео, як робот штрафує автопорушкника:

Нагадаємо, чому поліція не штрафує пішоходів.