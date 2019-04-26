Дорожньо-транспортні пригоди відбуваються не лише з вини водіїв, а й з вини пішоходів. Проте, поліцейський при оформленні ДТП, як правило, покладає вину на водія, стверджуючи, що водій мав все передбачити.

Однак, у випадку ДТП за участю пішохода водій має повне право, вимагати від поліцейського шоб він склав протокол саме на пішохода, якій порушив правила дорожнього руху.

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У Правилами дорожнього руху передбачено цілий розділ як пішоходи повинні поводитись “на дорозі”. Зокрема, пішоходам забороняється:

1. Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності автомобіля, який наближається;

2. Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

3. Переходити проїзну частину поза пішохідним переходом;

4. Затримуватися і зупинятися на проїзній частині.

За перехід пішоходом дороги у невстановленому місці або безпосередньо перед транспортним засобом, що наближається, невиконання інших правил дорожнього руху передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу в розмірі 51 грн.

Якщо ці порушення спричинили створення аварійної обстановки, то це вже тягне для пішохода або штраф 170 грн. або громадські роботи на строк від 20-ти до 40-ка годин.

Зазвичай поліція дуже рідко штрафує пішоходів. Невелика сума штрафів та технічні складності пов’язані з тим, що пішоходи на відміну від водіїв не повинні мати при собі документи які встановлюють особу, роблять профілактичні заходи поліції що до пішоходів менш дієвими.

Проте у разі ДТП з пішоходом ситуація змінюється – тут, поліції доводиться встановлювати особи всіх учасників пригоди та визначати винного.

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