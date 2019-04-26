Дорожно-транспортные происшествия происходят не только по вине водителей, но и по вине пешеходов. Однако, полицейский при оформлении ДТП, как правило, возлагает вину на водителя, утверждая, что водитель должен все предусмотреть.

Однако, в случае ДТП с участием пешехода водитель имеет полное право, требовать от полицейского, чтобы он составил протокол на пешехода, которой нарушил правила дорожного движения.

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Правилами дорожного движения предусмотрен целый раздел как пешеходы должны вести себя “на дороге”. В частности, пешеходам запрещается:

1. Выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося автомобиля;

2. Внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

3. Переходить проезжую часть вне пешеходного перехода;

4. Задерживаться и останавливаться на проезжей части.

За переход пешеходом дороги в неустановленном месте или непосредственно перед транспортным средством, что приближаются, невыполнение других правил дорожного движения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 51 грн.

Если эти нарушения повлекли создание аварийной обстановки, то это уже тянет для пешехода на штраф 170 грн или общественные работы на срок от 20-ти до 40-ка часов.

Обычно полиция очень редко штрафуют пешеходов. Небольшая сумма штрафов и технические сложности связаны с тем, что пешеходы в отличие от водителей не должны иметь при себе документы, устанавливающие личность, делают профилактические меры полиции что до пешеходов менее действенными.

Однако в случае ДТП с пешеходом ситуация меняется – здесь, полиции приходится устанавливать личности всех участников происшествия и определить виновного.

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