Импортер японских автомобилей "Mitsubishi Motors Украина" пригласила чемпионку по дзюдо Дарью Белодед стать послом бренда в Украине.

Самая молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед станет лицом проекта "Мягкий путь" вместе с брендом автомобилей Mitsubishi. Спортсменка получила от компании-партнера новый автомобиль – Mitsubishi Eclipse Cross ярко-красного цвета. Она будет пропагандировать безопасное вождение и необходимость использовать ремни безопасности в автомобиле. Со своей стороны руководство "Mitsubishi Motors Украина" будет поддерживать амбициозных детей-спортсменов. Например, недавно было закуплено и подарено несколько комплектов формы для одной команды по дзюдо.

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Дзюдо как вид спорта, боевое искусство и философия жизни, очень популярное в Японии, на родине бренда Mitsubishi. "Украина и Япония похожи больше, чем кажется на первый взгляд. Две страны, которые достойно пережили долгий и сложный процесс формирования своих культур и традиций. Именно поэтому дзюдо. Ведь в первую очередь – это философия. Кроме физического воспитания, большое внимание уделяют духовности и концентрации, учат, как быть сдержанным, держаться достойно и уважать противника", – рассказывает Нишино Кейсуке, генеральный директор компании "Эм Эм Си Украина”, официального импортера автомобилей Mitsubishi в Украине

Нишино Кейсуке и Дарья Белодед

Дарья Белодед – самая молодая чемпионка мира по дзюдо и едва ли не самая популярная украинка в Японии. А еще девушка имеет активную жизненную позицию, сейчас она Посол доброй воли по вопросам туризма и культурных связей между Японией и Украиной. Самая большая цель Дарьи в спортивной карьере – выиграть Олимпийские игры.

"Как японская инвестиционная компания мы очень заинтересованы в олимпийских играх, которые состоятся в Токио в 2020 году. А как компания, которая достаточно долго работает на украинском рынке, мы хотим внести свой вклад в спортивное развитие страны. Я спросил себя – кто же будет потенциальным олимпийским чемпионом 2020 года? Дарья была первой, о ком я подумал. Она самая молодая мировая чемпионка по дзюдо за всю историю развития этого спорта и, как никто, достойно представляет ценности бренда Mitsubishi", – отметил Нишино Кейсуке.

Проект "Мягкий путь", вдохновительницей которого станет Дарья, имеет целью повышать осведомленность водителей относительно сознательного управления автомобилем и безопасности на дороге. Ключевым для Дарьи в течение сотрудничества с брендом станет безопасное вождение и, конечно же, помощь спортсменам-дзюдоистам на родине и популяризация этого вида спорта.

"Первая общественная инициатива, которую мы планируем реализовать – это социальный проект о безопасности на дороге. Я недавно сама стала водителем и понимаю, как это важно, ведь водитель должен нести ответственность не только за себя, но и других людей", – комментирует Дарья Белодед.

Напомним, что пикап Mitsubishi L200 научили разгоняться до сотни за 3,5 секунды.