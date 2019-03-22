Пикап Mitsubishi L200 в 2019 году получил новую, очень динамичную и выразительную внешность. А еще – 2400 технических изменений. Проверяем, пошли ли они ему на пользу на раллийной трассе и карпатской дороге для лесовозов.

Трансформер

Отличить новый Mitsubishi L200 от предшественника очень легко – они почти не похожи. Вместо мягких, обтекаемых форм модель 2019 года получила резкие, рубленные формы кузова. Передок, выполненный в современном стиле внедорожников Mitsubishi, имеет массивный бампер с дополнительными фарами на них, хромированные линии, которые очерчивают рельеф, хорошо выраженные горизонтальные линии решетки радиатора и немного поднятый капот. Такой дизайн, названный японцами Advance Dynamic Shield, сделал машину агрессивной и широкой, несколько похожей на трансформеров из будущего.

Вид сбоку более традиционный – обращают на себя внимание только чуть большие колеса (18 дюймов уже в средней комплектации), широкие и выше поднятые подножки (для большего удобства пассажиров).

А вот внешность кормы сильно зависит от комплектации. Если у базовой - обычные ламповые фонари и даже отсутствует бампер, то в более дорогих – полностью светодиодная светотехника с характерным рисунком. Бампер с подножками, на которые удобно становиться при подъеме на кузов.

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Тихоня

В салоне сразу привлекают внимание современный мультируль, цветной дисплей мультимедийной системы и небольшой рычаг автоматической коробки передач.

Новый Mitsubishi L200 поставляется в Украину с проверенным турбодизелем объемом 2,4 литра в двух исполнениях – на 154 л. с. 380 Нм с “механикой” и 181 л. с. 430 Нм с “автоматом”. Автоматическая коробка передач полностью новая – это японский 6-ступенчатый гидротрансформатор AISIN со сложным интеллектуальным алгоритмом работы для экономии топлива и “умного” передвижения в тяжелых дорожных условиях.

В версии с механикой “ручка” массивная и высокая – намекает на необходимость постоянных манипуляций во время движения. Ведь дизельный двигатель, устанавливаемый на всех Mitsubishi L200, набирает крутящий момент на низких оборотах, поэтому ему постоянно нужно “втыкать” передачи. Вибрация на рычаге присутствует, однако не критичная.

Одно из отличий нового Mitsubishi L200 – прекрасная шумоизоляция салона. Если на передних сиденьях еще чувствуется стрекотание дизеля, то на втором ряду его уловить трудно. Даже на высоких скоростях шум от ветра почти не слышен, и это несмотря на совсем не обтекаемую форму кузова и огромный кузов позади!

Второй ряд сидений очень удобный даже для дальних поездок, хотя раньше от пикапа этого даже не требовалось. Высокий диван, отформатированные и наклоненные на 25 градусов спинки сидений, подлокотник с местами для напитков, разъемы для зарядки смартфонов уже в средних версиях – комфорт, как у современных кроссоверов. Да и места вдоволь для двоих людей любой комплекции.

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Водитель и передний пассажир хотя и испытывают специфическую как для рамной машины посадку, но им доступно достаточно регулировок, чтобы занять удобное положение. И только люди ростом выше 190 см испытывали некоторый дискомфорт во время долгой дороги – из-за низкого уровеня ветрового стекла.

Чтобы добраться до бездорожья, сначала мы преодолели сотню километров по качественной асфальтированной трассе. На ней Mitsubishi L200 удивил, насколько хорошо держит дорогу. Скорость в 130-150 км/ч практически не чувствовалась – словно едешь не на высоком пикапе, а на современном городском кроссовере. Мелкие дорожные неровности он преодолевал мягко и беззвучно, почти не беспокоя пассажиров тряской и вибрацией. И лишь на затяжных поворотах высокий внедорожник ощутимо кренился.

Готовимся к оффроуду

Впрочем, настоящая стихия пикапа Mitsubishi L200 – вовсе не асфальтовые пути. В поисках настоящего бездорожья мы заехали в карпатские села за Славским, где проходят чемпионаты страны по ралли и ездят только лесовозы и тракторы.

В зависимости от комплектации автомобиль оснащается системами полного привода Easy Select или Super Select II. Последняя позволяет выбирать из четырех режимов в зависимости от типа покрытия под колесами – гравий, грязь/снег, песок или камни. Алгоритм работы в этих режимах дает колесам большую или меньшую возможность пробуксовывать, – например, на камнях эта возможность минимальна, чтобы не повредить автомобиль и коллег по потоку.

Обновленный Mitsubishi L200 также имеет режим спуска с горы, что позволяет безопасно и равномерно двигаться на скорости от двух до 20 км/ч уже с наклона в 5 градусов. Водитель может выбрать движение только на заднем или полном приводе, пониженной передаче, заблокировать межосевой или межколесный дифференциал. Большинство режимов (кроме наиболее экстремального) можно переключать на ходу – на скорости до 100 км/час. За работу полного привода отвечает муфта Torsen третьего поколения, которая чувствительна к разнице крутящего момента, а не скоростей и срабатывает значительно быстрее, чем предыдущая.

Важно, что автомобиль имеет небольшой радиус разворота – 5,9 м. Это очень помогает, если на узкой карпатской дороге надо развернуться. Тормозит машина уверенно – передние тормозные диски теперь с двухпоршневыми суппортами, а вот задние остались барабанными.

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Сворачиваем с дороги

Модернизированная подвеска (спереди МакФерсон, сзади доработанная рессорная) с легкостью преодолевает любые неровности. Правда, при пустом кузове машина подпрыгивает, но это и не удивительно – рессоры рассчитаны на перевозку почти тонны груза. На каменистой дороге или брусчатке автомобиль удивляет плавностью хода – вибрации практически не ощущаются, так же как и звуковое “сопровождение”. Не сильно трясет и на втором ряду сидений, а вот для любителей кататься в кузове – настоящий экстрим.

Клиренс 22 см, который увеличился в высоких комплектациях благодаря использованию больших колес, позволяет двигаться даже в колеях больших грузовиков-лесовозов. Впрочем, машине даже 200 мм в базовой версии (из-за небольших колес) достаточно на бездорожье.

В общем, главное правило езды по карпатским путям, через которые лесовозы возят лес – ехать в их колее. Да, в ней случаются вросшие стволы деревьев или очень глубокие ямы, однако передвигаясь по следам грузовиков, с большим клиренсом ты вряд ли застрянешь, зато не поймаешь камень, коварно притаившийся на обочине дороги. И даже если неизвестно, какая глубина ямы, заполненной водой, находящейся в колее – не страшно. Наш пикап может преодолевать водные преграды глубиной до 70 см. Поэтому “мини-водоемы”, которые попадались нам на маршруте после таяния снега, мы прошли без проблем.

В общем, пониженная передача и блокирование дифференциалов в сложных условиях вкупе с неспешным равномерным движением, несмотря на любые сложности рельефа, позволили нам пройти сложный десятикилометровый участок пути для лесовозов, даже не остановившись ни разу. Не говоря уже о том, что ни одному из пяти Mitsubishi L200, которые были в группе, не понадобилась помощь других участников.

Таким образом, обновленный L200 в очередной раз доказал, что создан именно для преодоления настоящего бездорожья, в том числе в родных Карпатах. Местные жители, которые уже последние соки вытянули из советских УАЗиков, уверенно могут менять их на Mitsubishi. Так как пикапы более универсальны – перевезут и людей, и груз. Да и по надежности японская техника, собранная в Таиланде, даст фору старой советской. Вот только цена на новые Mitsubishi L200 пока не очень “народная” – от 825 тысяч за базовую версию. Модификация с более мощным двигателем и “автоматом” стоит от 1,095 млн.

Напомним, что украинец построил уникальный Lanos для бездорожья.

Сергей Матусяк. Фото автора и Сергея Мамина.