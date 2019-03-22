Пікап Mitsubishi L200 у 2019 році отримав нову, дуже динамічну та виразну зовнішність. А ще – 2400 технічних змін. Перевіряємо, чи пішли вони йому на користь на ралійній трасі та карпатській дорозі для лісовозів.

Трансформер

Відрізнити новий Mitsubishi L200 від попередника дуже легко – вони майже не схожі. Замість м’яких, обтічних форм модель 2019 року отримала різкі, рублені форми кузова. Передок, виконаний в сучасному стилі позашляховиків Mitsubishi, має масивний бампер з додатковими фарами на них, хромовані лінії, що окреслюють рельєф, добре виражені горизонтальні лінії решітки радіатора та трохи піднятий капот. Такий дизайн, названий японцями Advance Dynamic Shield, зробив машину агресивною та широкою, дещо схожою на трансформерів з майбутнього.

Вид збоку більш традиційний – звертають на себе увагу лише трохи більші колеса (від 18 дюймів вже у середній комплектації), ширші та вище підняті підніжки (для більшої зручності пасажирів).

А от зовнішність корми сильно залежить від комплектації. Якщо у базовій - звичайні лампові ліхтарі та навіть відсутній бампер, то у більш дорогих – повністю світлодіодна світлотехніка з характерним малюнком. А бампер - з підніжками, на які зручно ставати при підйомі на кузов.

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Тихоня

В салоні одразу привертає увагу сучасне мультикермо, кольоровий дисплей мультимедійної системи та невеличкий важіль автоматичної коробки передач.

Новий Mitsubishi L200 постачається в Україну з перевіреним турбодизелем об’ємом 2,4 літри у двох виконаннях – на 154 к.с. 380 Нм з «механікою» та 181 к.с. 430 Нм з «автоматом». Автоматична коробка передач повністю нова – це японський 6-ступнічатий гідротрансформатор AISIN зі складним інтелектуальним алгоритмом роботи для економії пального та «розумного» пересування у важких дорожніх умовах.

У версії з механікою «ручка» масивна та висока – натякає на необхідність постійних маніпуляцій під час руху. Адже дизельний двигун, що встановлюється на усіх Mitsubishi L200, набирає крутний момент на низьких обертах, тому йому постійно потрібно «втикати» передачі. Вібрація на важелі присутня, однак не критична.

Одна з відмінностей нового Mitsubishi L200 – прекрасна шумоізоляція салону. Якщо на передніх сидіннях ще відчувається стрекотіння дизелю, то на другому ряду його вловити важко. Навіть на високих швидкостях шум від вітру майже нечутний, і це незважаючи на зовсім не обтічну форму кузова та величезний кузов позаду!

Другий ряд сидінь дуже зручний навіть для далеких поїздок, хоча раніше від пікапа цього навіть не вимагалося. Високий диван, відформатовані та нахилені на 25 градусів спинки сидіння, підлокітник з місцями для напоїв, роз’єми для зарядки смартфонів вже у середніх версіях – комфорт, як у сучасних кросоверів. Та й місця вдосталь для двох людей будь-якої комплекції.

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Водій та передній пасажир хоча й відчувають специфічну як для рамної машини посадку, мають достатньо регулювань, щоб зайняти зручне положення. І лише люди зростом вище 190 см відчували деякий дискомфорт під час довгої дороги – трохи низький рівень вітрового скла.

Щоб дістатися до бездоріжжя, спочатку ми подолали сотню кілометрів якісною асфальтованою трасою. На ній Mitsubishi L200 здивував, наскільки добре тримає дорогу. Швидкість у 130-150 км/год практично не відчувалась – немов їдеш не на високому пікапі, а на сучасному міському кросовері. Дрібні дорожні нерівності він долав м’яко та беззвучно, майже не турбуючи пасажирів трясінням та вібрацією. І лише на затяжних поворотах високий позашляховик відчутно кренився.

Готуємось до оффроуду

Втім, справжня стихія пікапа Mitsubishi L200 – зовсім не асфальтові шляхи. В пошуках справжнього бездоріжжя ми заїхали у карпатські села за Славським, де проходять чемпіонати країни з ралі та їздять лише лісовози та трактори.

В залежності від комплектації автомобіль оснащується системами повного приводу Easy Select чи Super Select II. Остання дозволяє обирати з-поміж чотирьох режимів в залежності від типу покриття під колесами – гравій, бруд/сніг, пісок чи камені. Алгоритм роботи в цих режимах дає колесам більшу чи меншу можливість пробуксовувати, - наприклад, на камінні ця можливість мінімальна, щоб не пошкодити автомобіль та колег по потоку.

Оновлений Mitsubishi L200 також має режим спуску з гори, що дозволяє безпечно й рівномірно рухатись на швидкості від двох до 20 км/год вже з нахилу у 5 градусів. Водій може обрати рух лише на задньому чи повному приводі, пониженій передачі, заблокувати міжосьовий чи міжколісний диференціал. Більшість режимів (окрім найбільш екстремального) можна перемикати на ходу – на швидкості до 100 км/год. За роботу повного приводу відповідає муфта Torsen третього покоління, яка чутлива до різниці крутного моменту, не швидкостей та спрацьовує значно швидше, ніж попередня.

Важливо, що автомобіль має невеликий радіус розвороту – 5,9 м, Це дуже допомагає, якщо на вузькій карпатські дорозі треба розвернутися. Гальмує машина впевнено - передні гальмівні диски тепер з двопоршненивими супортами, а от задні залишились барабанними.

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Звертаємо з дороги

Модернізована підвіска (спереду МакФерсон, ззаду доопрацьована ресорна) з легкістю долає будь-які нерівності. Щоправда, при пустому кузові машина підстрибує, але це й не дивно – ресори розраховані на перевезення майже тони вантажу. На кам’янистій дорозі чи брущатці автомобіль дивує плавністю ходу – вібрацій практично не відчувається, так само як і звукового «акомпанементу». Не сильно трясе і на другому ряді сидіння, а от для любителів кататися в кузові – справжній екстрім.

Кліренс 22 см, що збільшився у високих комплектаціях завдяки використанню більших коліс, дозволяє рухатися навіть в коліях великих вантажівок-лісовозів. Втім, машині навіть 200 мм у базовій версії (через невеликі колеса) достатньо на бездоріжжі.

Загалом, головне правило їзди карпатськими шляхами, через які лісовози возять ліс – їхати в їхній колії. Так, в ній трапляються врослі стовбури дерев чи дуже глибокі ями, однак пересуваючись по слідах вантажівок, ти навряд чи застрянеш з високим кліренсом, зате не спіймаєш камінь, який підступно причаївся на узбіччі дороги. І навіть якщо невідомо, яка глибина ями, заповненої водою, що знаходиться в колії – не страшно. Наш пікап може долати водні перешкоди глибиною до 70 см. Тому «міні-водойми», які траплялись нам на маршруті після танення снігу, ми пройшли без проблем.

Загалом, понижена передача та блокування диференціалів в складних умовах вкупі з неспішним рівномірним рухом, незважаючи на будь-які складнощі рельєфу, дозволили нам пройти складну десятикілометрову ділянку шляху для лісовозів, навіть не зупинившись жодного разу. Не кажучи вже про те, що жодному з п’яти Mitsubishi L200, які були в групі, не знадобилася допомога інших учасників.

Таким чином, оновлений L200 вкотре довів, що створений саме для подолання справжнього бездоріжжя, в тому числі в рідних Карпатах. Місцеві жителі, які вже останні соки витягнули з радянських УАЗиків, впевнено можуть заміняти їх на Mitsubishi. Адже пікапи більш універсальні – перевезуть і людей, і вантаж. Тай. За надійністю японська техніка, зібрана в Таїланді, дасть фору старій радянській. От лише ціна на нові Mitsubishi L200 поки що не дуже «народна» - від 825 тисяч за базову версію. Модифікація з більш потужним двигуном та «автоматом» коштує від 1,095 млн.

Нагадаємо, що українець побудував унікальний Lanos для бездоріжжя.

Сергій Матусяк. Фото автора та Сергія Маміна.