17:00, 19 марта

Японский бренд представил в Швейцарии три новинки, в числе которых и концепт с обновленной гибридной установкой Outlander PHEV.

На автосалоне в Женеве компания Mitsubishi представила восемь свежих моделей, в числе которых пара кроссоверов и интересный концепт, названный в честь швейцарского курорта.

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Mitsubishi привезла в Швейцарию обновленный электрокар i-MiEV, сити-кар Mirage, кроссовер Eclipse Cross, рестайлинговые Outlander и Outlander PHEV, а также представила три модели, которые вызвали наибольший интерес публики – концепт Engelberg Tourer, обновленный пикап L200 и рестайлинговый ASX.

Mitsubishi Engelberg Tourer

Прототип со швейцарским именем Engelberg Tourer продемонстрировал модернизированную версию силовой установки актуального поколения Оutlander PHEV. И хотя можно было бы предположить, что он превратится в серийный Outlander четвертого поколения, который ожидается в следующем году, по инсайдерской информации концепт воплотится в совершенно новую модель, которая займет место между Оutlander и ASX.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi, Carscoops

Гибридная силовая установка Engelberg Tourer позаимствована у актуального поколения Outlander PHEV, однако получила некоторые изменения. Благодаря модернизации 2,4-литровый бензиновый “атмосферник” и пара электромоторов (по одному на каждой оси) обеспечивают до 700 километров автономного хода, а на чистой электроэнергии концепт-кросс может проехать до 70 км.

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Вместе с концептом Engelberg Tourer компания Mitsubishi представила европейцам свою энергетическую экосистему под названием Dendo Drive House (DDH).

Фото: презентация Dendo Drive House від Mitsubishi / Mitsubishi, Autoevolution

Она может быть установлена в доме или гараже, чтобы автоматически выполнять генерацию, хранение и обмен энергией между домом и автомобилями. В Европе система DDH появится в продаже в этом году.

Mitsubishi L200

Популярный во всем мире пикап японской марки сменил поколение в ноябре прошлого года, тогда автомобиль появился в Таиланде, где его знают под именем Triton. В Европу же модель добралась лишь сейчас – в Женеве показали версию для Старого Света уже с соответствующим названием и моторной линейкой.

Фото: 2019 Mitsubishi L200 / Carscoops, Mitsubishi

L200 образца 2019 года может похвастаться полностью новым дизайном, выполненный в фирменном стиле марки с двухэтажной оптикой и С-образными хромированными молдингами. В качестве силового агрегата для пятого поколения L200 используется 2,4-литровый турбодизель 4N15 мощностью в 154 или 181 лошадиную силу.

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Это сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавшихся газов и низкой степенью сжатия в классе. Пикап будет доступен с механической или новой 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Базовые версии, как и раньше, будут оснащаться системой полного привода Easy Select, а дорогие – модернизированной системой Super Select.

Новый Mitsubishi L200 появится в Украине рынке уже в конце марта.

Mitsubishi ASX

Публике Женевского автосалона компания также представила обновленный ASX 2020 модельного года. Изменения в дизайне приблизили его к остальным современным моделям марки. Рестайлинг в интерьере включает увеличенный на дюйм экран мультимедийной системы и встроенную в навигацию Tom Tom информации о трафике в реальном времени, доступную для топовых комплектаций.

Фото: обновленный Mitsubishi ASX / Carscoops, Mitsubishi

Легкую ревизию пережил и 2-литровый бензиновый мотор, который теперь производит 148 л.с. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором на выбор покупателей. Модель ожидается в продаже позже в этом году.

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