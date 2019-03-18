13:00, сегодня

Один из самых успешных пикапов планеты Mitsubishi L200 давно лидирует в своем классе на украинском рынке. Однако если на протяжении последних лет L200 менялся не очень заметно, то сейчас японцы решились на кардинальную модернизацию внешности. А как насчет техники?

Автор: Cергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

Еще до официальной презентации нового пикапа в Киеве мне для теста достался свежий L200. Свежий не только по дизайну: пикап был оранжевого цвета, как спелый апельсин. Такой оттенок вводил киевских водителей в ступор: они не знали, как реагировать на “рабочую лошадку”, которая выглядит как шоу-кар.

Главную светодиодную оптику в новинке сделали узкой и “загнали” под капот. Чуть ниже – массивные светодиоды противотуманок и хромированные “подковы”. Исчезли плавные линии, уступив место прямоугольным формам. И это пошло на пользу модели, в которой предыдущий дизайн подвергался критике.

Для современных и активных

Учитывая, что тестовая машина была в топовом исполнении, оснастили ее богато. В салоне – новый кожаный руль с подогревом, кожаные кресла, а передние – с электроприводом и подогревом. В списке оборудования – двухзонный климат-контроль, цветной экран на панели приборов, мультимедийная система Mitsubishi Connect с поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Пассажиры могут заряжать свои смартфоны одновременно – к их услугам четыре USB-разъема. Это уже не просто пикап, это лайфстайл.

А вот сзади – традиционный кузов, который может взять чуть меньше тонны. Хотя открытый кузов – это не всегда удобно: не оставишь же в нем вещи. Небольшую сумку можно разместить за спинками задних кресел, а вот для большей клади стоит заказать специальный органайзер и пластиковую крышку кузова, которая запирается на ключ.

Такая машина понравится не только фермерам, но и любителям активных видов спорта. В кузов поместится немало спортивного снаряжения. Более того, он идеально подходит для нашей съемочной группы! В кузове можно разместить много оборудования для видеосъемок, а оператору удобно снимать автомобили, просто сидя в нем. Впрочем, в таком случае надо осторожно ехать, потому что L200 немного прыгает на ямах, если кузов не загружен.

Читайте также: тест-драйв Mitsubishi Pajero Wagon

А у нас идеальные дороги!

Вообще, ходовая вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, L200 напоминает волшебника, потому что изменяет реальность. Пикап заставляет поверить в то, что у нас отличные дороги даже там, где асфальта вообще нет. После зимы, когда все остальные машины вынуждены обходить ямы и уменьшать скорость до черепашьего темпа, L200 мчится, не разбирая дороги.

Ходовая бесстрастно “глотает” как маленькие ямки, так и огромные выбоины. За рулем этого пикапа можно съехать одной стороной на обочину и не заметить этого. Это машина для плохих дорог и тех мест, где дорог нет совсем. С другой стороны, даже по идеально ровному асфальту L200 едет чуть раскачиваясь, будто ностальгируя по грунтовке. И это немного раздражает. Не говоря уже о точности управления, которая хоть и улучшилась по сравнению со старыми “эльками”, но не дотягивает до стандартов современных кроссоверов.

С динамикой у L200 все в порядке. Ведь мне досталась топовая версия Ultimate с 2,4-литровым дизелем на 181 “лошадку” и новым автоматом на 6 передач. Этот силовой агрегат, как для пикапа, очень резвый. 430 Нм тяги первым выталкивают его вперед на старте со светофоров. Заодно улучшились и тормоза, хотя быстро ездить не очень хочется.

Пикап хорошо чувствует себя на загородных дорогах, в селах и полях. А вот на улицах города понимаешь, что L200 длиннее обычных SUV. Особенно, когда надо сдать задом. Спасает камера заднего вида, без которой в городе, видимо, никак. Хотя среди конкурентов он не самый длинный, и во время ежедневных поездок нет впечатления, что управляешь фурой. Ехать удобно, сидишь высоко, огромные боковые зеркала дают шикарный обзор. Да и аппетит такого грузовика не пугает – чуть меньше 10 литров на сотню.

Читайте также: Mitsubishi показала будущий Outlander

В своей тарелке

Но по-настоящему L200 раскрывается на оффроуде. Трудно найти направление, где он не проедет. У него клиренс 220 мм и легендарная полноприводная трансмиссия Super Select II. Даже в режиме 4H, который можно включать на скоростях до сотни и использовать на асфальтированных дорогах, он легко преодолевает сложные пески. А пониженный ряд и принудительная блокировка центрального и заднего дифференциалов – это уже для настоящего экстрима. Когда активируешь “блокировка”, L200 позволяет выбрать один из внедорожных режимов: “гравий”, “грязь/снег”, “песок” и “камни” (последний доступен только с включенным пониженным рядом передач).

Конечно, у такого борца с бездорожьем присутствует и система помощи спуска с горы HDC. Да и плавает он неплохо, точнее форсирует броды глубиной до 70 см. На этой подвеске легко можно прыгать с трамплинов, а ямы, которые легковушкам могут разбить подвеску, этот “Мицубиши” проезжает играючи. В этом смысле пикап показывает, что способен стать альтернативой очень серьезным внедорожникам, которые значительно дороже.

L200 – это настоящий универсальный автомобиль для тех, кому нужно перевозить грузы в самые отдаленные места. Он проедет даже там, куда большинство адекватных водителей просто не осмелится сунуться. Но несмотря на “прыгучесть” подвески, “элька” остается одним из самых комфортных пикапов на рынке.

А еще, на мой взгляд, это чисто мужской автомобиль. И хотя моя жена сказала, что он легко едет и им просто управлять, в Украине она вряд ли будет использовать такую машину каждый день. С другой стороны, в Америке женщины частенько ездят на пикапах на работу, причем нередко управляют ими на каблуках. Поэтому даже такой утилитарный транспорт, как пикап, становится все более универсальным. Тем более, что новое поколение Mitsubishi L200 выглядит очень ярко и современно.