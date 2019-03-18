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Один з найуспішніших пікапів планети Mitsubishi L200 давно лідирує у своєму класі на українському ринку. Однак якщо протягом останніх років L200 змінювався не дуже помітно, то зараз японці наважилися на рішучу модернізацію зовнішності. А як щодо техніки?

Автор: Cергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

Ще до офіційної презентації нового пікапа в Києві мені на тест дістався свіжий L200. Свіжий не лише за дизайном, - пікап ще й мав помаранчевий колір, як стиглий апельсин. Такий відтінок вводив київських водіїв в ступор: вони не знали, як реагувати на “робочу конячку”, що виглядає як шоу-кар.

Головну світлодіодну оптику у новинці зробили вузькою і “загнали” під капот. Трохи нижче - масивні світлодіоди протитуманок та хромовані “підкови”. Зникли плавні лінії, поступившись прямокутним формам. І це пішло на користь моделі, в якій попередній дизайн піддавався критиці.

Для сучасних та активних

Враховуючи, що тестова машина була в топовому виконанні, оснащено її по-багатому. В салоні - нове шкіряне кермо з підігрівом, шкіряні крісла, а передні - з електроприводом та підігрівом.

В переліку обладнання - двозонний клімат-контроль, кольоровий екран на панелі приладів, мультимедійна система Mitsubishi Connect з підтримкою Android Auto та Apple Carplay. Пасажири можуть заряджати свої смартфони одночасно - до їх послуг три USB-роз’єми. Це вже не просто пікап, це лайфстайл.

А от ззаду - традиційний кузов, який може взяти трохи менше тони. Хоча відкритий кузов - це не завжди зручно: не залишиш же ньому речі. Невелику сумку ще можна розмістити за спинками задніх крісел, а от для більшої поклажі варто замовити спеціальний органайзер та пластикову кришку кузова, яка замикається на ключ.

Така машина сподобається не лише фермерам, але й любителям активних видів спорту. В кузов ляже чимало спортивного спорядження. Більше того, вона ідеально підходить для нашої знімальної групи! В кузові поміститься чимало спорядження для відеозйомок, а оператору зручно знімати автомобілі, просто сидячи в кузові. Втім, в такому випадку треба обережно їхати, бо L200 трохи стрибає на ямах, якщо кузов незавантажений.

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А у нас ідеальні дороги!

Взагалі, ходова викликає протилежні почуття. З одного боку L200 нагадує чарівника, бо змінює реальність. Вона примушує повірити про те, що у нас чудові дороги навіть там, де асфальту взагалі немає. Після зими, коли всі інші машини змушені оминати ями та зменшувати швидкість до черепашого темпу, L200 мчить, не розбираючи дороги. Ходова безпристрасно “ковтає” як маленькі ямки, так і величезні вибоїни. Та за кермом цього пікапа можна з’їхати одним боком на узбіччя і не помітити цього. Це машина для поганих доріг і тих місць, де доріг немає зовсім.

З іншого боку, навіть ідеально рівним асфальтом L200 їде трохи розгойдуючись, ніби ностальгуючи за ґрунтовкою. І це трохи дратує. Не кажучи вже про точність керування, яка хоч і покращилась у порівнянні зі старими «ельками», але не дотягує до стандартів сучасних кросоверів.

З динамікою у L200 все гаразд. Адже мені дісталася топова версія Ultimate з 2,4-літровим дизелем на 181 “конячку” і новим автоматом на 6 передач. Цей силовий агрегат як для пікапа дуже жвавий. 430 Номів тяги першим виштовхують його вперед на старті зі світлофорів. Заодно покращилися і гальма, хоча швидко їздити не дуже хочеться.

Пікап добре почувається на заміських дорогах, у селах та полях. А от на вулицях міста розумієш, що L200 довший за звичайні SUV. Особливо, коли треба здати задом. Рятує камера заднього огляду, без якої у місті, мабуть, ніяк. Хоча серед конкурентів він не найдовший та й під час щоденних поїздок немає враження, що керуєш фурою. Їхати зручно, сидиш високо, величезні бокові дзеркала дають шикарний огляд. Та й апетит такої вантажівки не лякає - трохи менший за 10 літрів на сотню.

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В своїй тарілці

Та по-справжньому L200 розкривається на оффроуді. Важко знайти напрямок, де він не проїде. У нього кліренс 220 мм і легендарна повнопривідна трансмісія Super Select II. Навіть в режимі 4H, який можна вмикати на швидкостях до сотні та використовувати на асфальтованих дорогах, він легко долає складні піски. А понижений ряд та примусове блокування центрального й заднього диференціалів - це вже для справжнього екстриму.

Коли активуєш “блокування”, L200 дозволяє обрати один із позашляхових режимів: “гравій”, “багнюка/сніг”, “пісок” та “каміння”(останній доступний лиже з увімкненим пониженим рядом передач). Звичайно, що у такого борця з бездоріжжям присутня і система допомоги спуску з гори HDC. Та й плаває він непогано, точніше форсує броди глибиною до 70 см. На цій підвісці легко можна стрибати з трамплінів, а ями, які легковикам можуть розбити підвіску, цей “Міцубісі” проїжджає граючись. В цьому сенсі пікап показує, що може бути альтернативою дуже серйозним позашляховикам, які значно дорожчі.

L200 - це справжній універсальний автомобіль для тих, кому потрібно перевозити вантажі у найвіддаленіші місця. Він проїде навіть там, куди більшість адекватних водіїв просто не наважиться сунутися. І незважаючи на стрибучість підвіски, “елька” залишається одним з найкомфортніших пікапів на ринку.

А ще, на мій погляд, це суто чоловічий автомобіль. І хоча моя дружина сказала, що він легко їде і ним просто керувати, в Україні вона навряд чи буде використовувати таку машину щодня. З іншого боку, в Америці жінки частенько їздять на пікапах на роботу, причому нерідко керують ними на підборах. Тому навіть такий утилітарний транспорт, як пікап, стає все більш універсальним. Тим паче, що нове покоління Mitsubishi L200 виглядає дуже яскраво та сучасно.