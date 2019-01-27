16:45, сьогодні

Справжній рамний позашляховик, з величезним кліренсом, повним приводом та блокуваннями диференціалів, - здається, подібні авто вже вимирають. Однак Mitsubishi Pajero Sport довів, що така машина може бути ще й дуже сучасною. А також просто незамінною на засніженій дорозі.

Зовнішність

1. Зовнішній вигляд

Хоча модель випускається з 2015 року, вона має сучасний дизайн передньої частини в стилі найновіших Eclipce Sport, Outlander та оновленого у 2018 році одноплатформенного пікапа L200. Хромована решітка радіатора з поздовжніми смугами, які майже зливаються з фарами. Характерний хромований "гачок", що відділяє решітку від зони протитуманок – японці називають це Dynamic Shield, тобто "динамічний щит". Загалом, стиль Mitsubishi упізнається стовідсотково. А от оформлення задньої частини не схоже на інші моделі – видовжені вниз червоні ліхтарі надають моделі абсолютної оригінальності. Яка для багатьох видається вже надто екстравагантною та навіть неприйнятною.

2. Імідж

Pajero Sport поважають в потоці – не стільки за характерний дизайн, скільки за значні розміри – майже 4,8 м у довжину та цілих 1,8 м у висоту. Не кожен водій може похвалитися подібним зростом.

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3. Індивідуалізація

Автомобіль пропонується в Україні з одним 2,4-літровим дизельним двигуном в двох комплектаціях на вибір – Intense та Ultimate. В стартовій можлива 6-ступенева механіка чи 8-ступеневий "автомат", в вищій – лише класичний "автомат". Головні відмінності між комплектаціями – інший дизайн колісних дисків, система попередження фронтального зіткнення, адаптивний клімат-контроль, мультимедійна система з навігацією та оглядом 360 градусів. Щоб виділити свій автомобіль серед інших, потрібно замовляти елементи тюнінгу та аксесуари.

Салон

4. Ергономіка водійського місця

Зайти в салон водію та пасажирам – непросте завдання. Особливо якщо це діти чи люди похилого віку. Адже для цього треба добряче підняти ногу і вхопитись за якусь деталь машини (наприклад, ручку в салоні). Не дуже допомагає і підніжка – вона вузька для всієї ступні. Однак якщо вже зайшов, зручно вмоститись – не проблема. Є електрорегулювання сидінь, керма, зрозуміле керування дзеркалами. Всі прилади стрілочні, однак легко читаються. На кермі аж 13 кнопок та 2 джойстика – щоб запам’ятати, за що вони відповідають, треба добряче потренуватися. А за ним є ще "пелюстки" перемикання передач!

5. Оглядовість

В салонне дзеркало заднього виду мало що видно, однак виручають камери огляду – окрім звичайної задньої та режиму 360 градусів "зверху", можна ввімкнути лише праву камеру, щоб бачити, що робиться біля узбіччя. Підлога вища за звичайні кросовери, тому коліна все ще вище, ніж у легкових чи кросоверів, однак не настільки, як в інших рамних позашляховиків. І, звичайно, високе положення над землею забезпечує прекрасний огляд вперед та по сторонах.

6. Салон

Чорна шкіра сидінь та чорний пластик салону – інтер’єр справжнього позашляховика не може бути "веселеньким". Лише одна хромована деталь на торпедо "розбавляє" темне оформлення. Незважаючи на значні габарити автомобіля, пасажири другого ряду не відчують себе, мов на футбольному полі – місця не бракує, але буває і просторіше. Натомість підігрів двох сидінь заднього ряду в мороз – шикарна річ за умови шкіряної оббивки.

7. Багажник

В Україну Pajero Sport поставляється лише п’ятимісним, хоча в інших країнах буває і семимісним. Тому багажник в нього просто величезний – 673 літри. Він настільки довгий, що дістати з глибин якусь річ проблематично. А якщо скласти сидіння, вийде ще на тисячу літрів більше – справжня вантажівка! Підлога багажника – пластикова, тому возити тут можна будь-який вантаж, навіть брудний.

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Електрика

8. Системи комфорту

Хоча автомобіль створений для подолання бездоріжжя, в ньому є всі умови для комфортного перебування в будь-яку пору року. Підігріви 4 сидінь та керма, іонізатор повітря, достатня кількість місць для зберігання речей, можливість заряджати смартфон та користуватись флешками – все як на сучасних кросоверах. Більше того, є HDMI-порт та дві розетки 220В для ноутбуків – таке оснащення доступне далеко не у всіх сучасних авто премкмум-класу!

9. Мультимедійна система

Екран обладнаний досить чуттєвим тач-скрін екраном. Однак кожного разу при початку руху потрібно натискати кнопку, що ти згоден з умовами її використання. Інакше вона нічого не покаже. Мови лише дві – англійська та російська. Телефон за безпровідним зв’язком встановити легко, так само як і Apple Car Play. Картинка з камер не дуже чітка та яскрава.

10. Акустика

В топовій версії встановлена "преміальна" аудіо система з 8 динаміками. Звучить вона звичайно, меломанам доведеться попрацювати над звуком.

11. Рівень автономії

В максимальній комплектації Pajero Sport оснащений системами безпеки, які допомагають у водінні та убезпечують від ДТП. Так, адаптивний круїз-контроль "прив’язується" за автомобілем попереду. А система попередження фронтального зіткнення при небезпечному наближенні авто попереду спочатку висвічує напис "тормозите", а потім сама вмикає гальмівні механізми. Якщо машина по курсу виринає на твій ряд, гальма спрацьовують досить різко. Однак при прямолійному русі накатом вона не завжди показує навіть позначку про необхідність нажати на педаль. Так що повністю на систему покладатися не варто.

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Механіка

12. Двигун

Mitsubishi встановила на Pajero Sport новий дизельний двигун об’ємом 2,4 літри на 181 кінську силу та крутним моментом 430 Нм. Його вистачає для машини масою від 2 до 2,7 тонн "з головою". Звичайно, при розгоні двигун чутно, причому його звук досить дзвінкий. Однак це не дратує. Цей дизель робить величезний позашляховик досить економічним – під час тесту він споживав від 9,5 до 11,5 літрів на сотню. А якщо вірити офіційним показникам, то за містом можна вкластися в 7!

13. Коробка передач

8-діапазонний гідротрансформатор працює без зауважень. Ніяких поштовхів чи сильних запізнень – машина розганяється плавно та впевнено. Загалом тандем дизеля та "автомата" працює злагоджено.

14. Прохідність

Це найбільша перевага Pajero Sport серед конкурентів. Величезний кліренс, прекрасна геометрична прохідність, можливість долати 70-сантиметрові водні перешкоди – здається, що машина проїде усюди. Фірмова система Super Select WD-II забезпечує не лише перемикання між моно-та повним приводом, примусовим повним та пониженою передачею з блокуванням міжосьового диференціалу. Окремою кнопкою вмикається блокування заднього диференціалу, що дозволяє вибратися з дуже важкого бездоріжжя. Також можна обрати один з режимів руху – "Гравій", "Бруд/Сніг", "Пісок" та "Каміння", як на найсучасніших преміум-позашляховиках. В цих режимах електроніка обирає спеціальну програму руху в залежно від дорожніх умов.

15. Підвіска

Незалежна два важільна підвіска спереду та балка ззаду, високий центр ваги, значні ходи підвіски – всі ці характеристики добре працюють на бездоріжжі. На рівній дорозі плавність ходу не викликає нарікань, хіба що на нерівностях типу "лежачий поліцейський" відчутно трясе. Зате на звичні дорожні нерівності у вигляді ям та напливів Pajero Sport не звертає уваги – вони поглинаються позашляховиком без жодних проблем. Машина йде над поверхнею, немов корабель, і лише на значних вибоїнах може коливатись. Майже не відчуваються і різкі зниження на дорозі – авто входить в них плавно і без різких рухів. А "спіймати яму", яка була б сильно відчутна для автомобіля, нам так і не вдалося.

Водіння

16. Керованість

Кермо важке і не дуже інформативне – але це ж позашляховик! Потрібно відчувати, що керуєш справжньою технікою. На поворотах його потрібно добряче крутити. На прямих машина тримає дорогу не так впевнено, як сучасні кросовери, однак підрулювання потрібні мінімальні. А ось що дуже радує – так це малий радіус розвороту – всього 5,6 метри. На такій великій машині це справді допомагає розвертатися на вузьких вуличках.

17. Динамічність

Дизельний двигун дає тягу з перших обертів, тому прискорення відбувається динамічно вже з початку. До сотні машина розганяється за 12,3 секунди – така динаміка не вражає, але більшого й не потрібно.

18. Гальма

2,5-тонна машина повинна мати потужні гальма, і Pajero Sport тут не пасе задніх. Чутливість педалі дозволяє вчасно зупинити машину там, де й очікуєш – треба лише сильніше натиснути її перед самою зупинкою.

19. Безпека

Лише одна незалежна організація з перевірки безпеки автомобілів провела краш-тест Pajero Sport – ASEA NCAP, оскільки ні в Європі, ні в США модель не представлена. За їх результатами, автомобіль отримав максимальних 5 зірок безпеки для дорослих та 4 – для дітей. Насправді, людям ризик отримати травми в рамному позашляховику набагато нижчі, ніж у інших авто. До того ж у Pajero Sport велика кількість систем, які попереджають аварію – про фронтальне зіткнення з функцією примусового гальмування, про перешкоди в сліпих зонах збоку, при помилковому натисканні педалі газу тощо. Та й 7 подушок безпеки разом з переднатягувачами ременів у випадку "чого" зроблять свою справу.

Експлуатація

20. Технічні особливості

Новий турбодизель з інтеркулером та 8-ступінчатий гідротрансформатор поки що малознайомий вітчизняним механікам. Однак традиційна японська надійність не мала би підвести і в цей раз. Щодо інших агрегатів, то вважаючи на клас автомобіля, вони зроблені з запасом міцності. Тому власник може розраховувати на довгу безпроблемну експлуатацію.

21. Вартість

Новий Pajero Sport продається в Україні зі знижкою – початкова комплектація Intence з механічною коробкою передач оцінена в 965 тисяч гривень ($34 500). Така ж з "автоматом" - у 1 145 000 грн ($40 900), а топ-версія Ultimate – у 1 245 000 грн ($44 500). Найближчий конкурент Toyota Land Cruiser Prado з дизелем та "автоматом" у початковій версії коштує від $54,5 тисячі – цен на 10 тисяч "зелених" дорожче навіть топ-комплетації Mitsubishi.

22. Здешевлення

П’ятирічний дизельний Pajero Sport в Україні можна придбати за $20 000, тобто він втратив 50% вартості. Звичайно, мова йде про моделі попереднього покоління. Такого ж віку Toyota Land Cruiser Prado менш, ніж за 35 тисяч не купиш, а це – 63% здешевлення. Тобто втрачає в ціні Mitsubishi більше свого головного конкурента.

23. Вартість володіння

На автомобілі Mitsubishi діє гарантія в 5 років чи 100 000 км, тому за цей час виключаємо будь-які витрати на ремонт – лише технічне обслуговування. За середньої "апетиту" на пальне у 11 літрів на 100 км та вартості дизпалива у 28 грн за літр ($1), за 5 років чи 100 000 км на заправку треба витратити $11000. Окрім того, 2000 доларів піде на ТО та по 1300 на рік – на страховку. Тому загальна вартість володіння за 5 років складе $19500.

24. Вартість експлуатації за 5 років

Загальна вартість володіння Mitsubishi Pajero Sport за 5 років з урахуванням зменшення ціни становить $29 500. Хоча цифра й значна, але ми її порівнюємо з загальною вартістю нової машини. В даному випадку вона менша за ціну нової, тому показник вартості експлуатації добрий.

Нагадаємо, що новий Mitsubishi L200 представлено офіційно.