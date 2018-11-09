Популярний пікап першиз з'явиться на ринку Таїланда під іменем Triton.

Популярний в усьому світі пікап Mitsubishi L200 нового покоління був представлений у Таїланді, де він відомий під іменем Triton. Автомобіль суттєво еволюціонував.

Цього року L200 святкує 40-річний ювілей. Компанія Mitsubishi доклала чимало зусиль для того, аби пікап можна було назвати абсолютно новим. І хоча зовні він і справді дуже змінився, у плані техніки це скоріше глибока модернізація.

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Новий L200 отримав повністю нову передню частину в стилі останніх моделей марки. У нього “двоповерхова” оптика з вузькими фарами зверху і вертикальними блоками в передньому бампері та фірмові “напливи” переднього бампера, котрі в Mitsubishi називають Dynamic Shield. Радіаторна решітка дуже вузька, тож в цілому фас машини справляє враження важкого шолому тевтонського лицаря. Ззаду можна помітити нові ліхтарі, габаритні вогні в яких тепер мають вертикальні LED-смужки.

Фото: новий Mitsubishi L200 / Mitsubishi

Всередині пікапа змін також небагато. Тут з'явилась нова мультимедійна система та життєво необхідні у наш час USB-розетки, причому і спереду, і для задніх пасажирів.

Топові версії 2019 Mitsubishi L200 отримали нову 6-ступінчату автоматичну коробкупередач Aisin. Гальма на передній осі машини тепер потужніші. Базові версії, як і раніше, будуть оснащуватися системою повного приводу Easy Select, а дорожчі – модернізованою системою Super Select.

Продажі новинки у Таїланді стартують 17 листопада, після чого модель постіпово вийде на ринки ще 150 країн, у тому числі й нашої.

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