У виконанні спортивного підрозділу Gazoo Racing пікап виглядає підтягнутим атлетом.

На автошоу у Сан-Паулу Toyota привезла Hilux GR Sport у бойовому оснащенні від Gazoo Racing.

Hilux GR Sport можна упізнати за новою решіткою радіатора, розширеними колісними арками та особливими 17-дюймовими дисками з агресивною гумою для бездоріжжя. Пікапу також додали світлодіодні протитуманки, підніжки та дуги у кузові.

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Салон автомобіля оздоблений чорною шкірою з контрастною червоною ниткою та вишитими логотипами GR Sport. Приладову панель пікапа також злегка відретушували. Також у салоні з’явились фірмові килимки. І табличка з серійним номером.

Фото: пікап Toyota Hilux GR Sport / Toyota

Toyota Hilux GR Sport доступна виключно з 2,8-літровим турбодизелем на 177 к. с. і 6-ступінчатою АКПП та повним приводом. Рульове управління автомобіля та підвіска були модифіковані, спереду встановлено жорсткіші пружини.

Пікап Toyota Hilux GR Sport випустять обмеженою серією у 420 машин для Бразилії. Не виключена і можливість появи на ринках інших країн.

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