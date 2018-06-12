Для одного з українських автосалонів зняли цікавий рекламний ролик. Вражає в ньому не стільки сюжет, скільки трюки, виконані на звичайному серійному авто.

Знімальна команда Highlights Production знайшла чим здивувати глядача – ролик вийшов видовищний. “Цього разу ми поставили перед собою завдання - створити ілюзію простого тест-драйву, який триває не більше години і знятий, як репортаж” пишуть автори проекту.

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“Насправді кожен рух автомобіля постановочний, а все емоції і репліки акторів прописані” зазначають творці ролику. Зйомки тривали два дні, було відзнято сотні дублів та завантажено пів терабайту пам’яті.

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