З міського бюджету Миколаєва виділять два мільйони гривень для нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком. Про це в ході сесії міської ради розповів мер міста Олександр Сенкевич.

Під час презентації проекту про перерозподіл бюджету міста Миколаєва міський голова заявив, що на розмітку доріг холодним пластиком передбачено два мільйони гривень. За словами мера, така розмітка буде наноситися лише на ті дороги, де був виконаний капітальний ремонт.

Читайте також: Поліцейські автомобілі отримали систему розпізнавання обличчя

“Нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком - на це було запропоновано виділити два мільйони гривень. На дороги, які капітально відремонтовані пропонується нанести розмітку і розділові лінії холодним пластиком, які залишаться і не будуть наноситися тимчасової фарбою, яка за три місяці зношується”, - сказав Сенкевич.

Читайте також: Ілон Маск розповів, коли вийде найдешевша Tesla

Нагадаємо, в жовтні 2016 року першу розмітку холодним пластиком нанесли в Миколаєві на проспекті Центральному і вулиці Садової. Прослужити вона повинна була 3-5 років, як було заявлено. Однак незабаром пластик почав злазити. Тоді директор Департаменту ЖКГ Андрій Палько заявив, що розмітка не злізла, а її просто потрібно помити.