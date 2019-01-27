16:45, сегодня

Настоящий рамный внедорожник с огромным клиренсом, полным приводом и блокировками дифференциалов, – кажется, подобные автомобили уже вымирают. Однако Mitsubishi Pajero Sport доказал, что такая машина может быть еще и очень современной. А также просто незаменимой на заснеженной дороге.

Внешность

1. Внешний вид

Хотя модель выпускается с 2015 года, она имеет современный дизайн передней части в стиле новых Eclipce Sport, Outlander и обновленного в 2018 году одноплатформенного пикапа L200. Хромированная решетка радиатора с продольными полосами почти сливаются с фарами. Характерный хромированный "крючок", который отделяет решетку от зоны противотуманок – японцы называют это Dynamic Shield, "динамический щит". В общем, стиль Mitsubishi узнается стопроцентно. А вот оформление задней части не похоже на другие модели – удлиненные вниз красные фонари придают модели абсолютной оригинальности. Которая для многих кажется слишком экстравагантной и иногда – даже неприемлемой.

2. Имидж

Pajero Sport уважают в потоке – не столько за характерный дизайн, сколько за внушительные размеры – почти 4,8 м в длину и целых 1,8 м в высоту. Не каждый водитель может похвастаться подобным ростом.

Читайте также: тест-драйв Subaru Forester

3. Индивидуализация

Автомобиль предлагается в Украине с одним 2,4-литровым дизельным двигателем в двух комплектациях на выбор – Intense и Ultimate. В стартовой возможна 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый "автомат", в высшей – только классический "автомат". Главные отличия между комплектациями – другой дизайн колесных дисков, система предупреждения фронтального столкновения, адаптивный климат-контроль, мультимедийная система с навигацией и обзором в 360 градусов. Чтобы выделить свой автомобиль среди других, нужно заказывать элементы тюнинга и аксессуары.

Салон

4. Эргономика водительского места

Зайти в салон водителю и пассажирам – непростая задача. Особенно если это дети или пожилые люди. Ведь для этого надо хорошенько поднять ногу и ухватиться за какую-то деталь машины (например, ручку в салоне). Не очень помогает и подножка – она узкая для всей ступни. Однако если уж зашел, удобно устроиться – не проблема. Есть электрорегулировка сидений, руля, понятное управление зеркалами. Все приборы стрелочные, однако легко читаются. На руле аж 13 кнопок и 2 джойстика – чтобы запомнить, за что они отвечают, надо изрядно потренироваться. А за ним есть еще "лепестки" переключения передач!

5. Обзорность

В салонное зеркало заднего вида мало что видно, однако выручают камеры обзора – кроме обычной задней и режима 360 градусов "сверху", можно включить только правую камеру, чтобы видеть, что делается у обочины. Пол выше, чем обычных SUV, поэтому колени все еще выше, чем у легковых или кроссоверов, однако не настолько, как у других рамных внедорожников. И, конечно, высокое положение над землей обеспечивает прекрасный обзор вперед и по сторонам.

6. Салон

Черная кожа сидений и черный пластик салона – интерьер настоящего внедорожника не может быть "веселеньким". Лишь одна хромированная деталь на торпедо "разбавляет" темное оформление. Несмотря на внушительные габариты автомобиля, пассажиры второго ряда не почувствуют себя, как на футбольном поле – места хватает, но бывает и просторнее. Зато подогрев двух сидений заднего ряда в мороз – шикарная вещь при наличии кожаной обивки.

7. Багажник

В Украину Pajero Sport поставляется только пятиместным, хотя в других странах бывает и семиместным. Поэтому багажник у него просто огромный – 673 литра. Он настолько длинный, что достать из глубин какую-то вещь проблематично. А если сложить сиденье, получится еще на тысячу литров больше – настоящий грузовик! Пол багажника – пластиковый, поэтому возить здесь можно любой груз, даже грязный.

Читайте также: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan

Электрика

8. Системы комфорта

Хотя автомобиль создан для преодоления бездорожья, в нем есть все условия для комфортного пребывания в любое время года. Подогревы 4 сидений и руля, ионизатор воздуха, достаточное количество места для хранения вещей, возможность заряжать смартфон и пользоваться флешками – все как на современных кроссоверах. Более того, есть HDMI-порт и две розетки 220В для ноутбуков – такое оснащение доступно далеко не во всех современных авто премиум-класса!

9. Мультимедийная система

Экран оборудован достаточно чувствительным тач-скрин экраном. Однако каждый раз при начале движения нужно нажимать кнопку, что ты согласен с условиями его использования. Иначе он ничего не покажет. Языка только два – английский и русский. Телефон по беспроводной связи легко установить, так же как и Apple Car Play. Картинка с камер не самая четкая и яркая.

10. Акустика

В топовой версии установлена "премиальная" аудио система с 8 динамиками. Звучит она обычно, меломанам придется поработать над звуком.

11. Уровень автономии

В максимальной комплектации Pajero Sport оснащен системами безопасности, которые помогают в вождении и предохраняют от ДТП. Так, адаптивный круиз-контроль "привязывается" за автомобилем впереди. А система предупреждения фронтального столкновения при опасном приближении машины впереди сначала высвечивает надпись "тормозите", а потом сама включает тормозные механизмы. Если машина по курсу выныривает в твой ряд, тормоза срабатывают довольно резко. Однако при прямолинейном движении накатом она не всегда показывает даже отметку о необходимости нажать на педаль. Так что полностью на систему полагаться не стоит.

Читайте также: в Украине сняли потрясающую рекламу Mitsubishi

Механика

12. Двигатель

Mitsubishi установила на Pajero Sport новый дизельный двигатель объемом 2,4 литра на 181 лошадиную силу и крутящим моментом 430 Нм. Его хватает для машины массой от 2 до 2,7 тонн "с головой". Конечно, при разгоне двигатель слышно, причем звук довольно звонкий. Однако это не раздражает. Новый дизель делает огромный внедорожник довольно экономичным – во время теста он потреблял от 9,5 до 11,5 литров на сотню. А если верить официальным показателям, то за городом можно уложиться в 7!

13. Коробка передач

8-диапазонный гидротрансформатор работает без замечаний. Никаких толчков или сильных опозданий – машина разгоняется плавно и уверенно. В целом тандем дизеля и "автомата" работает слаженно.

14. Проходимость

Это самое большое преимущество Pajero Sport среди конкурентов. Огромный клиренс, прекрасная геометрическая проходимость, возможность преодолевать 70-сантиметровые водные преграды – кажется, что машина проедет везде. Фирменная система Super Select WD-II обеспечивает не только переключение между моно-и полным приводом, принудительным полным и пониженной передачей с блокировкой межосевого дифференциала. Отдельной кнопкой включается блокировка заднего дифференциала, позволяющяя выбраться из очень тяжелого бездорожья. Также можно выбрать один из режимов движения – "Гравий", "Грязь/Снег", "Песок" и "Камни", как на современных премиум-внедорожниках. В этих режимах электроника выбирает специальную программу движения в зависимости от дорожных условий.

15. Подвеска

Независимая двухрычажная подвеска спереди и балка сзади, высокий центр тяжести, значительные ходы подвески – все эти характеристики хорошо работают на бездорожье. На ровной дороге плавность хода не вызывает нареканий, и только на резких неровностях типа "лежачий полицейский" ощутимо потряхивает. Зато на привычные дорожные неровности в виде ям и наплывов Pajero Sport не обращает внимания – они поглощаются внедорожником без всяких проблем. Машина идет над поверхностью, словно корабль, и лишь на значительных ухабах может колыхаться. Почти не ощущаются и резкие снижения на дороге – авто входит в них плавно и без резких движений. А "поймать яму", которая оказалась бы сильно ощутима для автомобиля, нам так и не удалось.

Вождение

16. Управляемость

Руль тяжелый и не очень информативный – но это же внедорожник! Нужно чувствовать, что управляешь настоящей техникой. На поворотах его нужно сильно крутить. На прямых машина держит дорогу не так уверенно, как современные кроссоверы, однако подруливания требуются минимальные. А вот что очень радует – так это малый радиус разворота – всего 5,6 метров. На такой большой машине это действительно помогает разворачиваться на узких улочках.

17. Динамичность

Дизельный двигатель дает тягу с первых оборотов, поэтому ускорение происходит динамично уже с начала. До сотни машина разгоняется за 12,3 секунды – такая динамика не впечатляет, но большего и не нужно.

18. Тормоза

2,5-тонная машина должна иметь мощные тормоза, и Pajero Sport здесь не пасет задних. Чувствительность педали позволяет вовремя остановить машину там, где и ожидаешь – надо лишь сильнее нажать ее перед самой остановкой.

19. Безопасность

Только одна независимая организация по проверке безопасности автомобилей провела краш-тест Pajero Sport – ASEA NCAP, поскольку ни в Европе, ни в США модель не представлена. По их результатам, автомобиль получил максимальные 5 звезд безопасности для взрослых и 4 – для детей. На самом деле, людям риск получить серьезные увечья в рамном внедорожнике намного ниже, чем в других авто. К тому же у Pajero Sport большое количество систем, которые предупреждают аварию – опасности фронтального столкновения с функцией принудительного торможения, препятствиях в слепых зонах сбоку, при ошибочном нажатии педали газа. Да и 7 подушек безопасности вместе с преднатяжителями ремней в случае "чего" сделают свое дело.

Эксплуатация

20. Технические особенности

Новый турбодизель с интеркулером и 8-ступенчатым гидротрансформатором пока что малознаком отечественным механикам. Однако традиционная японская надежность не должна подвести и в этот раз. Относительно других агрегатов, то учитывая класс автомобиля, они сделаны с запасом прочности. Поэтому владелец может рассчитывать на долгую беспроблемную эксплуатацию.

21. Стоимость

Новый Pajero Sport продается в Украине со скидкой – начальная комплектация Intence с механической коробкой передач оценена в 965 тысяч гривен ($34 500). Такая же с "автоматом" – в 1 145 000 грн ($40 900), а топ-версия Ultimate – 1 245 000 грн ($44 500). Ближайший конкурент Toyota Land Cruiser Prado с дизелем и "автоматом" в начальной версии стоит от $54,5 тысячи – это на 10 тысяч "зеленых" дороже даже топ-комплетации Mitsubishi.

22. Удешевление

Пятилетний дизельный Pajero Sport в Украине можно приобрести за $20 000, то есть он теряет 50% стоимости. Конечно, речь идет о моделях предыдущего поколения. Такого же возраста Toyota Land Cruiser Prado менее, чем за 35 тысяч не купишь, а это – 63% удешевления. То есть теряет в цене Mitsubishi больше своего главного конкурента.

23. Стоимость владения

На автомобили Mitsubishi действует гарантия в 5 лет или 100 000 км, за это время исключаем любые расходы на ремонт – только техническое обслуживание. При среднем "аппетите" на горючее в 11 литров на 100 км и стоимости дизтоплива в 28 грн за литр ($1), за 5 лет или 100 000 км на заправку надо потратить $11000. Кроме того, 2000 долларов пойдет на ТО и по $1300 в год на страховку. Поэтому общая стоимость владения за 5 лет составит $19500.

24. Стоимость эксплуатации за 5 лет

Общая стоимость владения Mitsubishi Pajero Sport за 5 лет с учетом уменьшения цены составляет $29 500. Хотя цифра внушительная, но мы ее сравниваем с общей стоимостью новой машины. В данном случае она меньше цены новой, поэтому показатель стоимости эксплуатации хороший.

Напомним, что новый Mitsubishi L200 представлен официально.