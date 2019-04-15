На общественных дорогах такую машину не встретишь.

Популярный по всему миру пикап Mitsubishi L200 в Австралии известен под именем Triton. Там его любят не только фермеры, но и гонщики.

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Команда Triton Team Racing при поддержке австралийского офиса Mitsubishi выступит на пикапах L200/Triton в австралийской серии ECB SuperUtes 2019.

Пикап оснащен модернизированным дизелем 2.4 с усиленными распределительными валами, увеличенной топливной рампой и форсунками, турбонаддувом GTurbo, интеркулером, а также блоком управления двигателем Motec. Кроме того, автомобиль оборудован спортивным выхлопом Torqit и шестиступенчатой коробкой Tremac 6060.

Фото: боевые пикапы команды Team Triton Racing / Speedcafe, Lightforce

Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte имеет отдачу в 344 л. с. и 677 Нм крутящего момента. Для ускорения до 100 км/ч ему нужно всего 3,5 секунды, а максимальная скорость машины составляет 245 километров в час.

Передняя подвеска пикапа усилена за счет стоек и пружин SupaShock, а задняя – полностью новая. Вместо стандартного дифференциала и рессор, там установлен гоночный самоблок и горизонтальные амортизаторы. В оснащение Mitsubishi L200 SuperUte также вошли 20-дюймовые легкосплавные колеса, тормозная система Brembo и каркас безопасности.

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