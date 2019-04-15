На громадських дорогах таку машину не зустрінеш.

Популярний по всьому світу пікап Mitsubishi L200 в Австралії відомий під іменем Triton. Там його люблять не лише фермери, а й гонщики.

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Команда Team Triton Racing за підтримки австралійського офісу Mitsubishi виступить на пакапах L200/Triton в австралійській серії ECB SuperUtes 2019.

Пікап оснащений модернізованим дизелем 2.4 з посиленими росподільчими валами, збільшеною паливною рампою і форсунками, турбонагнітачем GTurbo, інтеркулером, а також блоком управління двигуном Motec. Крім того, автомобіль обладнаний спортивним вихлопом Torqit і шестиступінчастою коробкою Tremac 6060.

Фото: бойові пікапи команди Team Triton Racing / Speedcafe, Lightforce

Двигун Mitsubishi L200 SuperUte має віддачу у 344 к.с. і 677 Нм крутного моменту. Для прискорення місця до 100 км/год йому потрібно лише 3,5 секунди, а максимальна швидкість машини становить 245 кілометрів на годину.



Передня підвіска пікапа посилена за рахунок стійок і пружин SupaShock, а задня – повністю нова. Замість стандартного диференціала і ресор, там встановлено гоночний самоблок і горизонтальні амортизатори. В оснащення Mitsubishi L200 SuperUte також увійшли 20-дюймові легкосплавні колеса, гальмівна система Brembo та каркас безпеки.

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