Усі вони відрізняються типами кузову, та все ж виглядають майже однаково. За винятком одного.

Jeep Easter Safari стало вже своєрідною традицією для американського виробника і цього року об’єктом уваги став новий пікап Jeep Gladiator, який перетворили відразу в 6 незвичайних моделей.

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Жоден з них, нажаль, не буде випущений серійно, зате кожен охочий може збудувати собі щось подібне самотужки, використовуючи компоненти з нового каталогу Jeep Performance Parts.

Jeep Gladiator Wayout



Цей концепт створений з прицілом на комфортні подорожі з ночівлею на природі. Двомісний намет на даху, навіс, світлодіодне освітлення, 2 додаткових паливних бака, піднята на 2 дюйми підвіска, шноркель, 17-дюймові колеса з 37-дюймовою гумою і система підкачки з компресором ARB – ось усе, що потрібно. Оздоблення салона коричневою шкірою з лазерним гравіюванням топографічних карт – суто естетичний елемент.

Jeep Gladiator Flatbill



Flatbill непогано підготовлений для бездоріжжя і транспортування пари легких кросових байків. Нові бампери, розширювачі колісних арок і карбоновий капот з додатковими повітроводами, мости Dynatrac Pro-Rock 60 і плюс 4 дюйми до кліренсу, завдяки новим амортизаторам і 20-дюймовим дискам з 40-дюймовими шинами.

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Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter



Стилізований під армійський пікап M715 кінця 1960-х, сучасний M715 Five-Quarter виглядає абсолютним шоу-стопером. Автомобіль отримав світлодіодні фари і ліхтарі від оригінального M715 також "начинені" діодами, вуглепластиковим обвісом спереду і алюмінієвою вантажною платформою ззаду. Також пікап отримав мости Dynatrac Pro-rock 60 спереду і Dynatrac Pro-rock 80 ззаду, 20-дюймові колеса з агресивними 40-дюймовими шинами. А під капотом прописався 6,2-літровий V8 Hellcat потужністю понад 700 к.с.

Jeep Gladiator J6



Концепт J6 стилізований під Jeep Honcho 1978 року і є другою в сучасній лінійці прототипів версією пікапа з 2-дверний кабіною. Велика вантажна платформа отримала особливе ​​дизайнерське оформлення і дугу безпеки з додатковим освітленням. На додачу Gladiator отримав 17-дюймові колеса з 37-дюймовими шинами і додаткові 2 дюйми дорожного просвіту.

Jeep Gladiator JT Scrambler



Очікувалося, що Jeep представить новий серійний пікап Scrambler, за аналогією до оригінального CJ-7, який випускався у 1980-х. Однак новий Jeep Scrambler виявився черговим концептом. Окрім стилізованого кузову Gladiator отримав 2-дюймовий ліфт-кіт, 17-дюймові колеса з шинами на 37 дюймів дуги безпеки зі світлодіодними прожекторами.

Jeep Gladiator Gravity



Gravity створений для любителів рок-кроулінгу – скелелазіння на машині і пішки. Пікап отримав відкриту кабіну з трубами каркасу замість дверцят і тканинним дахом. Лобове скло Gravity має додатковий захист від пошкоджень під час руху по бездоріжжю. Також модель має 17-дюймові колеса з 35-дюймовою гумою, додаткові 2 дюйми кліренсу, каркас безпеки і додаткове LED-освітлення. У вантажному відсіку з'явилось чимало кріплень для багажу.

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