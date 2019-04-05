Офф-роад тест для електрокара має бути справжінм екстрімом. Чи ні?

Як поводиться електрокар з акумуляторами в днищі, заїхавши в глибоку калюжу? На що здатен кросовер на легкому бездоріжжі? А що, як поєднати обидва завдання?

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Відповідь дає відео, розміщене на каналі Teslicka у YouTube. Невелика чеська компанія Teslicka займається арендою електрокарів Tesla. Зйомки проходили на полігоні Czech Motorland, і позашляховику, здається, довелось викладатись на повну, аби пройти трасу.

Автори ролика змусили Tesla Model X долати калюжі, підійматись по слизькому вгору, ковзати глибокими коліями у багні і справлятись з діагональним вивішуванням.



Чеська компанія стверджує, що позашляхові властивості Tesla Model X є куди кращими, ніж очікує від електрокара його середньостатистичний покупець. Завдяки парі моторів Model X має в розпорядженні 770 коней потужності і систему повного приводу з технологічним асистентом контролю тяги. Не останню роль у справі ефективності поза асфальтом відіграє і спеціальний режим руху на нестабільній поверхні. Крім того, у кросовера непоганий дорожній просвіт – до 223 мм за рахунок пневмопідвіски і пласке дно.

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