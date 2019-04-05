Офф-роад тест для электрокара должен быть настоящим экстримом. Или нет?

Как ведет себя электрокар с аккумуляторами в днище, заехав в глубокую лужу? На что способен кроссовер на легком бездорожье? А что, если совместить обе задачи?

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Ответ дает видео, размещенное на канале Teslicka в YouTube. Небольшая чешская компания Teslicka занимается арендой электрокаров Tesla. Съемки проходили на полигоне Czech Motorland, и внедорожнику, кажется, пришлось выкладываться на полную, чтобы пройти трассу.

Авторы ролика заставили Tesla Model X преодолевать лужи, подниматься по скользкому склону, скользить по глубоким колеям в грязи и справляться с диагональным вывешиванием.

Чешская компания утверждает, что внедорожные свойства Tesla Model X являются куда лучше, чем ожидает от электрокара его среднестатистический покупатель. Благодаря паре моторов Model X располагает 770 лошадей мощности и системой полного привода с технологическим ассистентом контроля тяги. Не последнюю роль в деле эффективности вне асфальта играет и специальный режим движения на нестабильной поверхности. Кроме того, у кроссовера неплохой дорожный просвет – 223 мм за счет пневмоподвески и плоское дно.

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