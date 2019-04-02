Польське тюнінг-ательє додало салону практичного пікапа розкоші, гідної лімузина Maybach.

З новим оздобленням від студії Carlex Design водій та пасажири Mercedes X-Class можуть з легкістю забути, що знаходяться всередині пікапа.

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Сам по собі Mercedes-Benz X-Class є досить незвичайним пікапом, оскільки пропонує значно більше розкоші, ніж будь-який інший автомобіль цього класу. Та майстри тюнінг-ательє Carlex Design з Польщі довели цей параметр машини до абсолюту.

Фото: Mercedes-Benz X-Class від Carlex / Carlex Design

Carlex X-Class пропонує внутрішнє оздоблення натуральною шкірою Nappa Porzellan та алькантарою найвищого ґатунку, а також натуральним деревом, яке використовується не лише для покриття пластикових панелей, а замість звичайних килимків для підлоги.

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