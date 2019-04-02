Польское тюнинг-ателье добавило салону практичного пикапа роскоши, достойной лимузина Maybach.

С новой отделкой от студии Carlex Design водитель и пассажиры Mercedes X-Class могут с легкостью забыть, что находятся внутри пикапа.

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Сам по себе Mercedes-Benz X-Class является достаточно необычным пикапом, поскольку предлагает гораздо больше роскоши, чем любой другой автомобиль этого класса. И мастера тюнинг-ателье Carlex Design из Польши довели этот параметр машины до абсолюта.

Фото: Mercedes-Benz X-Class від Carlex / Carlex Design

Carlex X-Class предлагает внутреннюю отделку натуральной кожей Nappa Porzellan и алькантарой высшего качества, а также натуральным деревом, которое используется не только для покрытия пластиковых панелей, а вместо обычных ковриков для пола.

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