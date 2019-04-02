Королева Великобритании Елизавета II имела была полное право управлять автомобилем без водительского удостоверения и с удовольствием это делала. Однако недавно решила пересесть на пассажирское кресло.

Недавнее дорожное происшествие, которое произошло с принцем Филиппом, привлекло внимание общественности к автомобилям королевской семьи и заставило саму королеву Великобритании отказаться от самостоятельного управления машиной.

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Королеве Елизавете II уже 92 года, из которых 73 она самостоятельно ездит за рулем. Причем без водительского удостоверения – она ​​является единственным человеком в стране, кому разрешено управлять автомобилем без соответствующих документов. Однако после случая с ее мужем, служба безопасности посоветовала королеве отказаться от самостоятельного управления транспортными средствами, сообщает The Times.

Напомним, 97-летний принц Филипп попал в ДТП в середине января неподалеку от имения королевы, в графстве Норфолк. Его автомобиль в результате столкновения перевернулся. Позже принц извинился за вред, причиненный в аварии и сдал свое водительское удостоверение.

Фото: Елизавета II за рулем автомобилей / из свободных источников

Вслед за ним отказаться от самостоятельного управления автомобилем решила и Елизавета. Впервые за руль королева Великобритании села в 19 лет, а во время службы в армии она часто бывала за рулем грузовика.

Елизавета любит водить и имеет большой автопарк. Следует отметить, что Ее Величество не всегда соблюдает правила дорожного движения. Например, уже на следующий день после аварии мужа она была замечена за рулем автомобиля без ремня безопасности.

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