Королева Великобританії Єлізавета ІІ мала повне право керувати автомобілем без водійського посвідчення і з задоволенням це робила. Однак нещодавно вирішила пересісти на пасажирське крісло.

Нещодавня дорожня пригода, що трапилась з принцем Філіпом, привернула увагу громадськості до автомобілів королівської родини і змусила саму королеву Великобританії відмовитись від самостійного управління машиною.

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Королеві Єлизаветі ІІ вже 92 роки, з яких 73 вона самостійно їздить за кермом. Причому без водійського посвідчення – вона є єдиною людиною в країні, кому дозволено керувати автомобілем без відповідних документів. Однак після випадку з її чоловіком, служба безпеки порадила королеві відмовитись від самостійного керування транспортними засобами, повідомляє The Times.

Нагадаємо, 97-річний принц Філіпп потрапив у ДТП в середині січня неподалік від маєтку королеви, в графстві Норфолк. Його автомобіль в результаті зіткнення перекинувся. Пізніше принц вибачився за шкоду, завдану в аварії і здав своє водійське посвідчення.

Фото: Єлизавета ІІ за кермом автомобілів / з вільних джерел

Слідом за ним відмовитись від самостійного управління автомобілем вирішила і Єлизавета. Вперше за кермо королева Британії сіла в 19 років, а під час служби в армії вона часто бувала за кермом вантажівки.

Єлизавета любить водити і має чималий автопарк. Слід зазначити, що Її Величність не завжди дотримується правил дорожнього руху. Наприклад, вже на наступний день після аварії чоловіка вона була помічена за кермом автомобіля без ременя безпеки.

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