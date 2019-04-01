Сьогодні, першого квітня автомобілістів Одесі очікують помітні затори на дорогах, причиною яких є клоуни. Справжні клоуни.

1 квітня в Одесі проходить одна з найпопулярніших подій року – щорічний фестиваль "Юморина". З гумором тут ставляться до усього, включаючи й машини.

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Тема масштабного гумористичного фестивалю "Юморина 2019" – кіно, оскільки в нинішньому році святкує своє сторіччя відома у всьому світі Одеська кіностудія.



Фото: instagram / auto_history_world

Програма "Гуморини 2019" стартувала ще 30 березня ц ярмарки на Грецькій площі в центрі Одеси, а основні події заплановані на сьогодні, 1 квітня.



Фото: instagram / shariki_po_odesski

Як повідомляє 048.ua, з 14 годин по Дерибасівській пройшов парад "Юморина 2019" з фінішем біля пам'ятника Дюку і продовження гулянь до 19:00. У Міському саду з 16:00 до 18:00 заплановано косплей-шоу. На цей же час біля пам'ятника Засновникам Одеси (Катерині) буде проходити Kyivstoner-шоу.

Фото: фестиваль “Юморина 2019” в Одесі / Сергій Суховський

На розі Ланжеронівської і Пушкінської традиційно буде розміщена головна сцена, де проходить Парад Гуморини, виступ зірок фестивалю "Комедіада 2019", "Дизель-шоу" а також музичних виконавців.

Фото від глядачів фестивалю у Instagram (можна гортати):

Фото: фестиваль гумору в Одесі / Рushkinska

"Вперше в Україну прийде італійський комік Месьє Давид з його театром ніг. 29 березня на фестивалі покажуть "КомедіБабу" (тільки жінки-клоунеси). Також на фестиваль приїде Юджин Чаплін, син Чарлі Чапліна, який покаже в "Будинку Клоуна" свій новий фільм ", – розповіла одеському виданню Яна Делієва - організатор фестивалю" Комедіада ".

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