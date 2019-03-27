Цими днями завершено перший етап вдосконалення світлофорного регулювання у зоні Хрещатика, завдяки чому вже вдалося досягти зростання середньодобової інтенсивності руху транспорту по головній вулиці міста на 19%.

Поки що це стосується напрямку від Європейської площі до Бессарабки, однак слід очікувати поліпшення ситуації і в протилежному напрямку після завершення будівельних робіт на Володимирському узвозі, що унеможливлює збільшити пропускну здатність Європейської площі.

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– Координоване керування світлофорами надає нам чимало можливостей з регулювання інтенсивного руху транспорту, що має місце у центрі Києва, – зазначив Віктор Черній, директор КП “Центр організації дорожнього руху”. – Наразі аналітики служби з впровадження Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) оптимізували режими роботи світлофорів на 5 вулицях у центрі міста, що дало змогу помітно зменшити затори на Хрещатику.

Насамперед, за результатами моніторингу змін динаміки транспортних потоків протягом доби було змінено кількість добових переключень режимів світлофорного регулювання, розраховано оптимальні тривалості циклів світлофорного регулювання відносно ключових перехресть, що забезпечило мінімальну величину середньої затримки автомобілів та збільшено пропускну здатність.

Зокрема, на Хрещатику на 7 світлофорних об’єктах (с/о) запроваджено 6 часових переключень протягом доби, бульв. Тараса Шевченка (9 с/о та 6 переключень), вул. Льва Толстого (3 с/о та 4 переключення), вул. Б.Хмельницького (4с/о та 7 переключень) та вул. Прорізна (2 с/о та 4 переключення протягом доби).

– При розрахунках режимів координації роботи світлофорних об’єктів як на Хрещатику, так і на діючих маршрутках “зеленої хвилі” ми визначаємо оптимальною швидкість координації у 45-50 км/год, – зазначив Віктор Черній. – Таким чином, коли водії дотримуються дозволеного швидкісного режиму у місті, то забезпечується практично безупинний рух транспорту.

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Водночас у ході роботи було виявлено 4 ділянки, де найчастіше спостерігається ускладнений рух транспорту та заторові ситуації (в певні періоди доби) з причин, які не пов’язані зі світлофорним регулюванням:

ДІЛЯНКА №1 – Європейська площа (ускладнено рух у зв’язку з проведенням будівельних робіт на Володимирському узвозі);

ДІЛЯНКА №2 – вул. Хрещатик – вул. Б.Хмельницького (ускладнено рух у зв’язку з частим виїздом та в’їздом до ЦУМа, паркуванням автомобілів вздовж вул. Б.Хмельницького);

ДІЛЯНКА №3 – вул. Хрещатик – бульв. Т.Шевченка (Бессарабська площа) (ускладнено рух у зв’язку з постійним паркуванням автомобілів на смузі громадського транспорту вздовж бульв. Т.Шевченка від Бессарабської площі до вул. Пушкінської);

ДІЛЯНКА №4 – вул. Б.Хмельницького – вул. Володимирська (ускладнено рух через значу інтенсивність транспортних засобів з усіх напрямків, а також у зв’язку з наявністю нерегульованих пішохідних переходів та припаркованих автомобілів вздовж вул. Б.Хмельницького).