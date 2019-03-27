На днях завершен первый этап совершенствования светофорного регулирования в зоне Крещатика, благодаря чему уже удалось достичь роста среднесуточной интенсивности движения транспорта по главной улице города на 19%.

Пока что это касается направления от Европейской площади до Бессарабки, однако следует ожидать улучшения ситуации и в противоположном направлении после завершения строительных работ на Владимирском спуске, что делает невозможным увеличить пропускную способность Европейской площади.

Читайте также: Лимузин Путина не пустили в Европу – названа причина

– Координированное управление светофорами предоставляет нам немало возможностей регулирования интенсивного движения транспорта, что имеет место в центре Киева, – отметил Виктор Черний, директор КП “Центр организации дорожного движения”. – Сейчас аналитики службы по внедрению Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) оптимизировали режимы работы светофоров на 5 улицах в центре города, что позволило заметно уменьшить пробки на Крещатике.

Прежде всего, по результатам мониторинга изменений динамики транспортных потоков в течение суток было изменено количество суточных переключений режимов светофорного регулирования, рассчитаны оптимальные длительности циклов светофорного регулирования в отношении ключевых перекрестков, что обеспечило минимальную величину средней задержки автомобилей и увеличена пропускная способность.

В частности, на Крещатике на 7 светофорных объектах (с/о) введено 6 временных переключений в течение суток, бульв. Тараса Шевченко (9 с/о и 6 переключений), ул. Льва Толстого (3 с/о и 4 переключения), ул. Б.Хмельницкого (4 с/о и 7 переключений) и ул. Прорезная (2 с/о и 4 переключения в течение суток).

– При расчетах режимов координации работы светофорных объектов как на Крещатике, так и на действующих маршрутках “зеленой волны” мы определяем оптимальной скорость координации в 45-50 км/ч, – отметил Виктор Черний. – Таким образом когда водители придерживаются разрешенного скоростного режима в городе, то обеспечивается практически безостановочное движение транспорта.

Читайте также: "Богдан" изготовил первый электрический автобус

Одновременно в ходе работы было выявлено 4 участка, где чаще всего наблюдается затрудненное движение транспорта и пробковые ситуации (в определенные периоды суток) по причинам, которые не связаны со светофорным регулированием:

УЧАСТОК №1 – Европейская площадь (затруднено движение в связи с проведением строительных работ на Владимирском спуске);

Участок №2 – ул. Крещатик – ул. Б.Хмельницкого (затруднено движение в связи с частым выездом и въездом до ЦУМа, парковкой автомобилей вдоль ул. Б.Хмельницкого);

Участок №3 – ул. Крещатик – бульв. Т.Шевченко (Бессарабская площадь) (затруднено движение в связи с постоянной парковкой автомобилей на полосе общественного транспорта вдоль бульвара. Т.Шевченко от Бессарабской площади до ул. Пушкинской);

Участок №4 – ул. Б.Хмельницкого – ул. Владимирская (затруднено движение из-за значимой интенсивности транспортных средств со всех направлений, а также в связи с наличием нерегулируемых пешеходных переходов и припаркованных автомобилей вдоль ул. Б.Хмельницкого).