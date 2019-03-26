ДП "Автосборочный завод №1" "Богдан Моторс" изготовило первый 18-метровый кузов для электробусов французской компании Bluebus в рамках выполнения контракта, подписанного в начале года.

Сейчас европейский партнер проводит испытания кузова, после чего начнется серийное производство на луцком заводе "Богдан". Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Писаный.

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Сейчас управление главного конструктора завода разрабатывает цельный несущий 12-метровый кузов из низколегированной нержавеющей стали, что станет новым шагом в сотрудничестве с Bluebus.

"Партнерство с европейскими компаниями является важным вектором движения корпорации, которая стремится расширять международные связи для распространения украинской продукции. Вместе с тем компания надеется, что на достижение специалистов луцкого ГП "Автосборочный завод №1" обратят внимание и в Украине – предприятие способно обеспечить качественным электрическим транспортом отечественные города", - говорится в сообщении корпорации.

В рамках прошлогодней сделки "Богдан Моторс" доставил во Францию шесть 12-метровых кузовов из конструкционных сталей, которые прошли процесс катафореза для повышения сопротивления коррозии. Новые кузова будут иметь повышенную прочность и будут более выносливыми.

Напомним, "Богдан Моторс" начал 2019 год по усилению международного сотрудничества, подписав новый договор с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов. Сделка подтвердила, что европейский партнер стремится продолжить сотрудничество, начатое в 2018-м: высокое качество продукции "Богдану" и соблюдение сроков производства стали главными факторами для продолжения сотрудничества.

Ранее корпорация сотрудничала с восточными странами континента - электрический городской автобус "Богдан А70100" сейчас курсирует по улицам городов Польши. Для датской компании BankeElectromotive на Луцком ГП "Автосборочный завод №1" был произведен ERCV27-первый украинский полностью электрический грузовик .

Компания Bluebus является французским производителем экологического общественного транспорта. Она использует передовые технологии и ориентируется на уменьшение вреда для окружающей среды.