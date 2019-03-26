ДП "Автоскладальний завод №1" "Богдан Моторс" виготовило перший 18-метровий кузов для електробусів французької компанії Bluebus у рамках виконання контракту, підписаного на початку року.

Зараз європейський партнер проводить випробування кузова, після чого розпочнеться серійне виробництво на луцькому заводі "Богдан". Про це повідомив директор підприємства Дмитро Писаний.

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Наразі управління головного конструктора заводу також розробляє цільний несучий 12-метровий кузов із низьколегованої нержавіючої сталі, що стане новим кроком у співпраці з Bluebus.



"Партнерство з європейськими компаніями є важливим вектором руху корпорації, яка прагне розширювати міжнародні зв’язки для поширення української продукції. Водночас компанія сподівається, що на досягнення фахівців луцького ДП "Автоскладальний завод №1" звернуть увагу й в Україні – підприємство здатне забезпечити якісним електричним транспортом вітчизняні міста", - йдеться в повідомленні корпорації.



У межах минулорічної угоди "Богдан Моторс" доправив до Франції шість 12-метрових кузовів із конструкційних сталей, які пройшли процес катафорезу для підвищення опору корозії. Нові кузови матимуть підвищену міцність та будуть більш витривалими.



Нагадаємо, "Богдан Моторс" розпочав 2019 рік із посилення міжнародного співробітництва, підписавши новий договір із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів. Угода підтвердила, що європейський партнер прагне продовжити співпрацю, розпочату у 2018-му: висока якість продукції "Богдану" та дотримання термінів виробництва стали головними чинниками для продовження співпраці.



Раніше корпорація співпрацювала зі східними країнами континенту - електричний міський автобус "Богдан А70100" наразі курсує вулицями міст Польщі. Для данської компанії BankeElectromotive на луцькому ДП "Автоскладальний завод №1" було вироблено ERCV27 - першу українську повністю електричну вантажівку .



Компанія Bluebus є французьким виробником екологічного громадського транспорту. Вона використовує передові технології та орієнтується на зменшення шкоди для навколишнього середовища.