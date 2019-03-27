Российские автомобили марки Aurus не будут продаваться в Европе из-за своего названия. О соответствии экологическим нормам и стандартам безопасности пока речь не идет.

Российские автомобили Aurus, на которых ездит президент России Владимир Путин, не смогут продаваться в Европе. Как пишут СМИ, причина довольно банальна: разработчики Aurus сплагиатили название автомобиля. На это обратили внимание всемирно известные компании: Toyota, Lamborghini и Michelin.

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Известно, что разработчики Aurus не так давно подали патентную заявку в европейское Бюро интеллектуальной собственности, чтобы зарегистрировать бренд в Европе. Но мировые производители автомобилей тут же опротестовали заявку россиян.

Так, адвокат Toyota Кристиан Томас указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожие до степени смешения с названием хэтчбека Toyota Auris, а также кроссовера Lamborghini Urus и суббренда Michelin Taurus.

"Разница в одну букву приводит к тому, что игнорируется и без того небольшая разница двух знаков", – сказал Томас.