Російські автомобілі марки Aurus не будуть продаватись в Європі через свою назву. Про відповідність екологічним нормам та стандартам безпеки поки що мова не йде.

Російські автомобілі Aurus, на яких їздить президент Росії Володимир Путін, не зможуть продаватися в Європі. Як пишуть ЗМІ, причина досить банальна: розробники Aurus сплагіатили назву автомобіля. На це звернули увагу всесвітньо відомі компанії: Toyota, Lamborghini і Michelin.

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Відомо, що розробники Aurus не так давно подали патентну заявку в європейське Бюро інтелектуальної власності, щоб зареєструвати бренд в Європі. Але світові виробники автомобілів тут же опротестували заявку росіян.

Так, адвокат Toyota Крістіан Томас вказав, що назва японської моделі і російського автомобільного бренду схожі до ступеня змішування з назвою хетчбека Toyota Auris, а також кросовера Lamborghini Urus і суббренду Michelin Taurus.

"Різниця в одну букву призводить до того, що ігнорується і без того невелика різниця двох знаків", - сказав Томас.