Сегодня, первого апреля автомобилистов Одессе ожидают заметные заторы на дорогах, причиной которых являются клоуны. Настоящие клоуны.

1 апреля в Одессе проходит одно из самых популярных событий года ‒ ежегодный фестиваль “Юморина”.

Также интересно: Регулировка светофоров в Киеве позволила уменьшить пробки на 19%

Тема масштабного юмористического фестиваля “Юморина 2019” ‒ кино, поскольку в нынешнем году празднует свое столетие известная во всем мире Одесская киностудия.



Фото: instagram / auto_history_world

Программа “Юморины 2019” стартовала еще 30 марта с ярмарки на Греческой площади в центре Одессы, а основные события запланированы на сегодня, 1 апреля.



Фото: instagram / shariki_po_odesski

Как сообщает 048.ua, с 14 часов по Дерибасовской прошел парад “Юморины 2019” с финишем у памятника Дюку и продолжения гуляний до 19:00. В Городском саду с 16:00 до 18:00 запланировано косплей-шоу. На это же время возле памятника Основателям Одессы (Екатерине) будет проходить Kyivstoner-шоу.

Фото: фестиваль Юморина 2019 в Одессе / Сергей Суховский

На углу Ланжероновской и Пушкинской традиционно будет размещена главная сцена, где проходит Парад Юморины, выступление звезд фестиваля “Комедиада 2019”, “Дизель-шоу” а также музыкальных исполнителей.

Фото от зрителей фестивалю в Instagram (можно листать):

Фото: фестиваль юмора в Одессе / Рushkinska

“Впервые в Украину придет итальянский комик Месье Давид с его театром ног. 29 марта на фестивале покажут “КомедиБабу” (только женщины-клоунессы). Также на фестиваль приедет Юджин Чаплин, сын Чарли Чаплина, который покажет в “Доме Клоуна” свой новый фильм”, – рассказала одесскому изданию Яна Делиева – организатор фестиваля “Комедиада”.

Также интересно: Пять премьер ŠKODA на Женевском автосалоне 2019