Mercedes CLS, Lamborghini Huracan, а тепер і Aventador з колекції московської студентки повністю вкриті блискучими скельцями.

Любителька дорогих суперкарів і кристалів Swarovski вкотре шокувала публіку під час зустрічі власників суперкарів у Лондоні.

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Нове надбання Дар’ї Радіонової – рідкісний і дорогий суперкар Lamborghini Aventador Superveloce (більше 400 тисяч доларів), який отримав блискучий стайлінг кузову. Це вже третій суперкар російської студентки з блискітками, причому щоразу їх кількість на кузові автомобіля збільшується.



Спочатку був купе-седан Mercedes-Benz CLS з 1+ мільйном камінців. Потім Lamborghini Huracan, на якому було вже півтора мільйони кристалів. Aventador же отримав більше 2 мільйонів “страз”.

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