Те, що народилось, як першоквітнева витівка, може стати цілком серйозною річчю.

Як відомо, у кожному жарті є частка правди. Компанія Rimac з Хорватії до 1 квітня жартома показала електричний баггі, а тепер серйозно задумалась про втілення проекту в життя.

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Останнім часом високі машини не дають спокою багатьом виробникам. Тут можна згадати хоча б електро-баггі Volkswagen, концепт Hyundai Kite чи швидкісний електрокар для бездоріжжя Kangaroo від фірми Джуджаро GFG Style. Пляжний всюдихід з відкритим кузовом може з’явитись і у фірми Rimac.

Хорватський стартап, що швидко здобув повагу іменитих автовиробників, включаючи Porsche, та грошовитих клієнтів, першого квітня поширив ескіз електричного гіпер-баггі, нібито створеного на агрегатах гіперкара C_Two. Пізніше у соцмережах Rimac з'явилось повідомлення: “Запам'ятайте цей пост. Бо як тільки у нас з'явиться можливість, ми це обов’язково зробимо!”.



Фото: Rimac C_Two без кузовних панелей / Rimac

Конструкція карбонового монокока гіперкара Rimac C_Two дозволяє без особливих труднощів перетворити його на B_Uggy з шаленою динамікою, завдяки 4 електромоторам сукупною потужністю у 1914 к.с.

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