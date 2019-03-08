Концепти, звичайно, гарні, та значно цікавіші серійні T-Roc R, Touareg V8 та європейський Passat, після оновлення.

Чотири світових прем’єри були заявлені німецьким автовиробником для дебюту на Женевському автосалоні 2019.

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Компанія Volkswagen підготувала чотири світових прем’єри для Женеви: ІD BUGGY, Passat 8-го покоління, T-Roc R та Touareg V8 TDI. Це концепт, серійна модель, що ще не вийшла у продаж, та дві готові до серійного випуску машини.



Електричний баггі ID BUGGY збудований на модульній платформі VW MEB і демонструє її можливості. Уся верхня частина – фактично, весь кузов, електрокара можна зняти з платформи, що дозволяє стороннім компаніям використати шасі з силовою установкою для створення електромобіля з власним дизайном.



Концептуальний електрокар має пару двигунів: основний має потужність у 204 к.с. (150 кВт) і розміщений над задньою віссю, а другий – такий самий, встановлюється на передню вісь. Прискорення з місця до 100 км/год у баггі займає 7,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год. Запас ходу на одній зарядці – може варіюватись від 300 до 600 км, залежно від батарейного блоку на 50-100 кВт*год.

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Восьме покоління Passat компанія Volkswagen представила напередодні Женевського автосалону, а на автошоу модель справила публічний дебют. Виробник презентував одразу чотири модифікації нового Пассат: седан, універсал, вседорожній універсал та гібридну модифікацію для обох типів кузову.



Новинка отримала нові мотори, електронні системи та найсучасніше мультимедійне обладнання. Зокрема, оновлена ​​модель здатна рухатись в напівавтоматичному режимі на швидкості до 210 км/год. У списку електроніки значаться інтелектуальний круїз-контроль, асистент утримання смуги, помічник руху з причепом і функція автоматичної парковки.

Список доступних для моделі силових агрегатів включає бензинові TSI з віддачею 150, 180 або 272 к.с., та дизельні TDI потужністю у 120, 190 або 240 к.с. Версія Passat GTE з гібридною силовою установкою збільшила автономний пробіг на електротязі до 55 кілометрів за циклом WLTP. Старт продажів нового Passat у Європі запланований на травень цього року, а поставки розпочнуться у серпні.

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Як і у випадку з Passat, компанія Volkswagen вже знайомила потенційних покупців з найпотужнішими версіями двох своїх кросоверів – T-Roc R та Touareg V8 TDI. Нагадаємо, молодший кросовер отримав 2-літровий турбомотор з віддачею у 300 кінських сил, систему повного приводу 4Motion, 7-ступеневий у DSG та спортивні гальма від Golf R.



А великий позашляховик свою силову установку розділив з Audi SQ7 та Bentley Bentayga. 416-сильний 4-літровий турбодизель V8 забезпечує Touareg прискорення до першої сотні за 4,9 секунди і максимальну швидкість у 250 км/год. При цьому мотор відповідає сучасним вимогам Euro 6d-TEMP.



Бонус: разом з автомобілями компанія Volkswagen показала також два електричних скутера для мешканців мегаполісів: Streetmate та Cityskater. У компанії такий транспорт відносять до категорії мікромобільності. Streetmate має батарею на 1,3 кВт*год, котра дозволяє проїхати до 35 км, максимальна швидкість самоката – 45 км/год. Cityskater розвиває потужність у 0,5 к.с., максимальну швидкість до 20 км/год і може проїхати до 15 км без підзарядки.

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