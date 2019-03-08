Концепты, конечно, хороши, но значительно интереснее серийные T-Roc R, Touareg V8 и европейский Passat, после обновления.

Четыре мировых премьеры были заявлены немецким автопроизводителем для дебюта на Женевском автосалоне 2019.

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Компания Volkswagen подготовила четыре мировых премьеры для Женевы: ID BUGGY, Passat 8-го поколения, T-Roc R и Touareg V8 TDI. Это концепт, серийная модель, которая еще не вышла в продажу, и две готовые к серийному выпуску машины.

Электрический багги ID BUGGY построен на модульной платформе VW MEB и демонстрирует ее возможности. Вся верхняя часть – фактически, весь кузов электрокара можно снять с платформы, что позволяет сторонним компаниям использовать шасси с силовой установкой для создания электромобиля с собственным дизайном.

Концептуальный электрокар имеет пару двигателей: основной имеет мощность в 204 л. с. (150 кВт) и размещен над задней осью, а второй – такой же, устанавливается на переднюю ось. Ускорение с места до 100 км/ч у багги занимает 7,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/час. Запас хода на одной зарядке – может варьироваться от 300 до 600 км, в зависимости от батарейного блока на 50-100 кВт/час.

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Восьмое поколение Passat компания Volkswagen представила в преддверии Женевского автосалона, а на автошоу модель совершила публичный дебют. Производитель презентовал сразу четыре модификации нового Пассата: седан, универсал, внедорожный универсал и гибридную модификацию для обоих типов кузова.

Новинка получила новые моторы, электронные системы и самое современное мультимедийное оборудование. В частности, обновленная модель способна двигаться в полуавтоматическом режиме на скорости до 210 км/час. В списке электроники значатся интеллектуальный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, помощник движения с прицепом и функция автоматической парковки.

Список доступных для модели силовых агрегатов включает бензиновые TSI с отдачей 150, 180 или 272 л. с., и дизельные TDI мощностью 120, 190 или 240 л. с. Версия Passat GTE с гибридной силовой установкой увеличила автономный пробег на электротяге до 55 километров по циклу WLTP. Старт продаж нового Passat в Европе запланирован на май этого года, а поставки начнутся в августе.

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Как и в случае с Passat, компания Volkswagen уже знакомила потенциальных покупателей с самыми мощными версиями двух своих кроссоверов – T-Roc R и Touareg V8 TDI. Напомним, младший кроссовер получил 2-литровый турбомотор с отдачей в 300 лошадиных сил, систему полного привода 4Motion, 7-ступенчатый в DSG и спортивные тормоза от Golf R.

А большой внедорожник свою силовую установку разделил с Audi SQ7 и Bentley Bentayga. 416-сильный 4-литровый турбодизель V8 обеспечивает Touareg ускорение до первой сотни за 4,9 секунды и максимальную скорость в 250 км/час. При этом мотор отвечает современным требованиям Euro 6d-TEMP.

Бонус: вместе с автомобилями компания Volkswagen показала также два электрических скутера для жителей мегаполисов: Streetmate и Cityskater. В компании такой транспорт относят к категории микромобильности. Streetmate имеет батарею на 1,3 кВт/ч, которая позволяет проехать до 35 км, максимальная скорость самоката – 45 км/час. Cityskater развивает мощность в 0,5 л. с., максимальную скорость до 20 км/ч и может проехать до 15 км без подзарядки.

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