Переговоры о покупке доли нижегородского автозавода ГАЗ пока приостановлены. Так же, как и поставки на ГАЗ дизельных двигателей.

Санкции в отношении российских предприятий начали действовать. На следующий день после того, как стало известно о возможном закрытии двух российских заводов Ford, с аналогичным сообщением выступил и немецкий концерн Volkswagen.

По словам главы Volkswagen Group Rus Маркуса Озеговича, переговоры о возможном приобретении “Фольксвагеном” части российского автозавода ГАЗ приостановлены из-за санкций. На этом заводе, кроме “Газелей”, производятся автомобили VW, Skoda и Mercedes.

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Возможна покупка акций ГАЗа “Фольксвагеном” обсуждалась с конца 2017 года, однако немецкая сторона вышла из переговоров. Также под вопросом – поставка дизельных двигателей на ГАЗ для “Газелей”, о которых также шли переговоры.

Группа ГАЗ, которая обеспечивает работой около 40 тысяч человек только в Нижегородской области, находится под санкциями США с апреля 2018 года. Любые операции с ней запрещены.

“Мы находимся в тесном контакте с правительствами России и США, но проблема в том, что мы не можем сделать много – это диалог, который идет между политиками, и нам остается только ждать принятых ими решений”, – констатировал топ-менеджер.

Напомним, топ-менеджер Volkswagen Group возглавил украинский автозавод.